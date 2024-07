Por primera vez en 40 años, la televisión rusa no transmitirá los Juegos Olímpicos 2024: cuál es el motivo

Por primera vez en 40 años, la televisión rusa no transmitirá los Juegos Olímpicos, que tienen su ceremonia de apertura el 26 de julio, ante la reducida representación de deportistas rusos debido a la guerra en Ucrania .

El Canal Uno y Rossía no transmitirán el evento , ni siquiera las disciplinas donde compitan rusos, algo que no ocurría desde que la Unión Soviética y el bando comunista eligieran mantenerse al margen de los juegos que se celebraron en Los Ángeles en 1984. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos en 1980 , bajo la excusa de la invasión soviética de Afganistán.

Fuentes de esos canales públicos precisaron a medios rusos que hacía mucho tiempo que se había tomado la decisión política de no mostrar al equipo ruso compitiendo sin bandera ni himno. La televisión rusa sí transmitió los Juegos de Tokio en 2021, aunque entonces el equipo eslavo también acudió sólo con atletas neutrales .

Desde altos funcionarios a políticos rusos han asegurado que no recurrirán a canales extranjeros para ver el evento deportivo, ni siquiera para conocer la actuación de sus compatriotas.

¿Por qué no se transmitirán los Juegos Olímpicos?

Algunos comentaristas opinaron que el auténtico motivo del boicot televisivo es financiero, ya que la ausencia de deportistas rusos no garantiza altos índices de audiencia, por lo que los canales renunciaron a adquirir los derechos.

Existía la posibilidad de que Match TV, el canal especializado en deportes, sí transmitiera las principales competiciones, pero después de que las federaciones de taekwondo, judo y lucha rechazaran en el último momento la invitación del COI, también se descartó esa opción.

"Gastar millones por 15 personas en deportes poco populares es un coste injustificado", informó Match TV. Frente a este panorama, diferentes periodistas aseguraron que la decisión de las televisiones de boicotear los juegos es “una catástrofe de magnitud nacional”.

rusia jjoo.jpg Los atletas rusos y bielorrusos podrán participar únicamente sin utilizar símbolos nacionales. Reuters

"Ocurre entonces que, para la televisión deportiva rusa, como no está la bandera nacional, los Juegos Olímpicos ya no son una fiesta (…) No transmitir los Juegos es una decisión política", señaló al diario Nóvaya Gazeta.}

Sin embargo, los habitantes rusos podrán ver las ceremonias de apertura y clausura, como las competiciones en 16 modalidades deportivas, a través de la red social rusa VKontakte.

Otra opción que tienen los rusos es seguir los Juegos a través del canal del COI, opción que los rusos pueden utilizar desde el miércoles, cuando arrancó el torneo de fútbol con el partido España-Uzbekistán (2-1).

Los atletas rusos que participarán de los Juegos Olímpicos 2024

Sólo 15 atletas rusos y 16 bielorrusos podrán competir como neutrales en los Juegos Olímpicos de París. La lista incluye a siete tenistas, tres piragüistas, tres ciclistas, un nadador y una gimnasta en trampolín, frente a los 335 atletas que participaron también sin bandera en Tokio, cuando aún no había empezado la guerra en Ucrania.

Los tenistas que acudirán a la capital francesa incluyen a Daniil Medvedev, Pavel Kotov, Roman Safiullin, Yekaterina Alexandrova, Mirra Andreeva, Diana Shnider y Yelena Vesnina. Mientras que el equipo ruso sobre dos ruedas integra a Tamara Dronova, Alyona Ivanchenko y Gleb Syritsa; surcarán las aguas parisinas a bordo de piraguas y canoas Zakhar Petrov, Alexey Korovashkov y Olesya Romasenko. A ellos se suman el nadador Yevgeny Somov y la gimnasta Anzhela Bladtseva.

Por decisión del Comité Olímpico Internacional, todos los deportistas rusos serán neutrales, es decir que no podrán portar símbolos nacionales ni sonará su himno. Además, no habrá representación rusa en los deportes de equipo.