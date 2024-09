Portugal - Primera División: Porto vs Farense Fecha 5

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Porto ha mantenido una racha impresionante en el estadio Estádio do Dragão, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles. A Farense le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.

El historial de los últimos 4 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 4 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de enero, en el torneo Portugal - Liga Portugal Betclic 2023-2024, y Porto fue el ganador por 1 a 3.

El local está en el tercer puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Nuno Serrano Almeida.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Sporting Lisboa 12 4 4 0 0 14 2 Famalicão 9 4 3 0 1 5 3 Porto 9 4 3 0 1 5 4 Santa Clara 9 4 3 0 1 4 18 Farense 0 4 0 0 4 -9

Próximos partidos de Porto en Portugal - Primera Portugal 2024-2025

Fecha 6: vs Vitória Guimarães: 21 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Arouca: 29 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs SC Braga: 6 de octubre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs AVS Futebol: 28 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Estoril: 3 de noviembre - 17:30 (hora Argentina)

Próximos partidos de Farense en Portugal - Primera Portugal 2024-2025

Fecha 6: vs Arouca: 22 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs AVS Futebol: 30 de septiembre - 16:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Estoril: 6 de octubre - 11:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs SC Braga: 27 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Benfica: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Porto y Farense, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:30 horas

Colombia y Perú: 09:30 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:30 horas

Venezuela: 10:30 horas

