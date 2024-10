Primera Nacional: dos técnicos casi se van a las trompadas en medio del partido

La Zona B de la Primera Nacional vivió una definición para el infarto, y así lo sintieron los protagonistas. Tres partidos que establecían el primer puesto en búsqueda del ascenso se jugaron al mismo tiempo: Aldosivi vs San Telmo; Nueva Chicago vs Brown de Adrogué; y Colón vs Deportivo Madryn. En éste último, los técnicos de ambos equipos se embarcaron en un tenso episodio que casi escala a las trompadas en pleno partido.