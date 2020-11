La emoción del fútbol argentino por la muerte de Maradona

El referí Andrés Merlos, sus colaboradores y los 22 futbolistas que iniciaron el partido salieron al campo de juego con una camiseta de la Selección argentina que tenía la silueta del ídolo en el frente y el número 10 con el dorsal "Maradona" en la espalda.

Tras realizar el sorteo, todos se dirigieron al centro del campo, se ordenaron en círculo y aplaudieron durante un minuto mientras sonaba la canción "La mano de Dios", del extinto cuartetero cordobés Rodrigo Bueno.

homenaje racing.mp4 TNT Sports

Sobre el punto central del campo, se colocó una pizarra con la foto de Diego besando la Copa del Mundo ganada en 1986 y hacia el costado una globo con forma de pelota inflado con helio, atado a un barrilete albiceleste, se suspendía en lo alto.

El recuerdo a la leyenda futbolística argentina se manifestó también durante el calentamiento previo de los jugadores cuando los parlantes del estadio emitían el tema Life is Life de la banda Opus.

El Cilindro, además, exhibió banderas referidas al ídolo en su alambrado y proyectó un video con distintas etapas de su carrera, entre ellas, la que lo vinculó a Maradona como DT de Racing en 1995.

En Santa Fe, el mismo tributo y la elección de Romero

El delantero y capitán de Independiente, Silvio Romero, tuvo una particular elección al momento del sorteo antes del partido entre su equipo y Colón, en Santa Fe, en homenaje a Diego Maradona. Cuando el árbitro Mauro Vigliano le mostró una de las caras de la moneda con el escudo de la FIFA, respondió: "Esa no, la otra, porque Diego no quería a la FIFA".

El sorteo lo ganó el capitán de Colón, Bruno Bianchi, porque salió la cara con el efigie de la FIFA.

Previo a eso, y tras las presentaciones de ambas formaciones ataviadas con la camiseta argentina con la imagen de Maradona mundial fallecido, el propio Romero en el centro de la cancha exhibió una de Independiente con el número 10 en el dorsal y el apellido Maradona.

Al margen del tributo dispuesto por la Liga Profesional de Fútbol en todos los estadios, también, llamó la atención el gesto del técnico de los "rojos", que apareció con una camiseta argentina similar a la portada por los jugadores, con la que permaneció todo el partido, del mismo modo en que lo hizo también, incluso, el técnico brasileño Renato Gaúcho.