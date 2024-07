Riquelme ya eligió al nuevo refuerzo de Boca

Ante eso el mediocampista aseguró: "La propuesta de Boca nunca llegó. Nadie se comunicó conmigo ni con mi representante".

Por otra parte, su rival, River Plate también se mostró interesado y ofertó por el futbolista zurdo, pero Corinthians rechazó la oferta.

El conjunto de Nuñez ofreció 8 millones de dólares cuando el "Timao" espera más de 10 millones de dólares por el jugador.

Garro tuvo paso por dos clubes antes de llegar al equipo brasileño: Instituto y Talleres.

En total, el mediocampista sumó 167 partidos oficiales en los cuales anotó 21 goles y realizó 25 asistencias.

Desde su llegada al Corinthians, a principio de año, el futbolista solo jugó 14 encuentros, anotó 2 goles y dio dos asistencias.

Los otros cuatro refuerzos que ya se entrenan en Boca

Boca ya puede sumarle a su lista de refuerzos los nombres de Milton Giménez y Brian Aguirre, quienes firmaron sus contratos, fueron presentados oficialmente en las redes sociales y de no mediar imprevistos a partir del martes se moverán bajo las órdenes de Diego Martínez.

Brian Aguirre y Milton Giménez se suman oficialmente a la lista de refuerzos de Boca Juniors de cara a la segunda mitad del año deportivo.

Así lo anunció el club en sus redes sociales. Junto con el chileno, Gary Medel y el argentino Tomás Belmonte, son los cuatro refuerzos confirmados por el equipo que dirige Diego Martínez.

¡Bienvenido al único grande, Milton!" y ¡"Brian Aguirre, nuevo refuerzo de Boca!", posteó el club para darles la bienvenida a los futbolistas.

Estos se sumarán al plantel el martes pensando en el encuentro ante Independiente del Valle por el repechaje de la Copa Sudamericana.

Giménez llega al club de la Rivera tras su breve paso por Banfield luego de un gran año donde cosechó 11 goles en los últimos 20 partidos y convirtió el gol agónico del empate en el clásico ante Lanús.

El pase del jugador costó, aproximadamente, más de 3 millones de dólares y tiene contrato hasta 2027.

"¡Muchas gracias Banfield por haberme dado la oportunidad en este tiempo! Estoy muy agradecido a los hinchas, a mis compañeros, a toda la gente del club que nos ayuda día a día y por cómo me trataron en este tiempo. Les deseo lo mejor para lo que venga, y gracias nuevamente por el cariño brindado", manifestó el ex Banfield.

Aguirre, por su parte le envió un sentido mensaje en redes sociales a todos los hinchas de Newell's Old Boys, de Rosario, dando las gracias por los años en la institución. "Me toca despedirme del club que me vio crecer. Gracias a los que formaron parte de este camino, el club y su gente que siempre me brindó su cariño dentro y fuera de la cancha. Fueron años de los que nunca me voy a olvidar. Gracias a cada una de las personas que me formaron: técnicos, utileros, cocineros y empleados del club.

¡Gracias a la hinchada más grande del interior, lo disfruté muchísimo! ¡Sé que pronto nos volveremos a reencontrar! Abrazo Colosal", expresó el futbolista que llega a Boca con un pase que costó 5 millones de dólares y tiene una cláusula de rescisión de 17 millones de dólares.