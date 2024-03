Rodrigo De Paul se puso a disposición para ir a los Juegos Olímpicos de París 2024







“Estoy dispuesto. No depende de mí porque no es competencia FIFA y los clubes no están obligados a prestarnos”, aseguró Rodrigo De Paul

Rodrigo de Paul se tiró el lance para estar en los JJOO 2024.

Rodrigo De Paul le abrió la puerta a la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos París 2024 junto a la Selección Argentina Sub 23, que actualmente dirige Javier Mascherano. El volante surgido de Racing, actualmente en Atlético de Madrid, podría concurrir a la máxima cita del deporte como uno de los tres jugadores mayores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Me encantaría ir a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero no pertenecen a la FIFA y los clubes no tienen la obligación de prestarte”, expresó Rodrigo De Paul sobre el asunto, en diálogo con el programa Rumis, del canal de streaming La Casa. “Sería un sueño poder defender a la Selección en cualquier competencia. Me encantaría, pero Mascherano tiene un montón de jugadores”, continuó el volante campeón en Qatar 2022, quien pese a manifestar su deseo fue cauto al declarar.

Embed - 43K views · 4K likes | LA CASA | Canal de Streaming on Instagram: "@rodridepaul cuenta todo sobre su NUEVA DOCU SERIE “RODRIGO DE PAUL: VIVIENDO EL SUEÑO” EN #RUMIS ESTAMOS LISTOSSS!!!! " View this post on Instagram A post shared by LA CASA | Canal de Streaming (@somoslacasaok) Sin embargo, en el cierre de la entrevista, comentó que Mascherano “puede contar conmigo”, como clara muestra de su interés. Rodrigo De Paul sabe de los impedimentos que implicaría ir, si es que Atlético de Madrid lo autoriza, pero no pierde las esperanzas de competir nuevamente con la camiseta albiceleste.

De este modo, Rodrigo De Paul se sumó a Emiliano "Dibu" Martínez, quien ya había admitido sus ganas integrar la delegación que viaje a los Juegos Olímpicos de París 2024 para intentar conseguir la medalla dorada, aunque también está supeditado a lo que decida Aston Villa, su actual equipo.

Racing, el amor de Rodrigo De Paul "Pasé diez años en Racing. Volví tras jugar en el Valencia. Me enseñaron un montón. Después, obviamente, en mi carrera me tuve que ir superando. La primera puerta es importante, que crean en vos, porque si no creen en vos no tenés la sabiduría necesaria. A mí me abrieron las puertas, me sacaron de un montón de lugares que podrían haber sido feas. Fue una escuela y lo adoro", se sinceró Rodrigo De Paul. De Paul Racing.jpg Rodrigo De Paul dejó las puertas abiertas a volver a Racing, el club de sus amores. El mediocampista de Atlético de Madrid dejó entreabierta la puerta del regreso. "Racing siempre tiene un lugar muy especial en mi corazón. Todavía me queda un camino por recorrer. Cuando decida cambiar de rumbo, siempre Racing va a ser una opción y va a tener prioridad", afirmó. Incluso, Rodrigo De Paul hizo una analogía entre el equipo de Avellaneda y el español. "El Atlético de Madrid es muy parecido a Racing por la pasión que tiene. El Real Madrid a nivel mundial tiene un marketing mucho más grande, pero en lo que es Madrid y todo el alrededor, la mayoría son del Atlético. El que es hincha del Atlético es muy hincha, un poco como nos pasa a los de Racing", comparó. Rodrigo De Paul tendrá documental propio Rodrigo De Paul reveló el lanzamiento de un documental que narra su vida, una obra audiovisual que repasará sus inicios en el fútbol, su éxito en la conquista del título en el Mundial de Qatar 2022 y contendrá testimonios de familiares y compañeros, incluido Lionel Messi. En un posteo compartido en su cuenta de Instagram, el volante de Atlético de Madrid expresó: “Muy feliz de poder compartirles un proyecto en el que vengo trabajando hace mucho tiempo. Esta es mi vida y quiero que la conozcan. Gracias a todos los que me apoyaron en estos años tan lindos”. Rodrigo De Paul Rodrigo De Paul se abraza con Lionel Messi tras obtener la copa del mundo en Qatar 2022, proeza que el exvolante de Racing narrará en su propio documental que se llamará “De Paul, viviendo el sueño”. NA Además, comentó que se llamará “De Paul, viviendo el sueño” y que será producido por Fran Stoessel, hermano de su expareja Tini. En el avance se pueden ver imágenes de la infancia de Rodrigo De Paul, cuándo comenzó a dar los primeros pasos en el fútbol y momentos íntimos de su vida en Madrid, entre otros aspectos. Contará con las apariciones de diversas figuras del fútbol, como Diego Simeone, Ángel Di María, Paulo Dybala, Antoine Griezmann, Emiliano “Dibu” Martínez y Lionel Messi.