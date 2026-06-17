Todos los récords que rompió Lionel Messi en la goleada ante Argelia + Agregar ámbito en









La estrella de la Selección argentina comenzó su participación en el Mundial 2026 con un impactante hat-trick y rompió todo tipo de récords.

Todos los récords que rompió Lionel Messi en la goleada ante Argelia

El astro argentino Lionel Messi tuvo una increíble actuación en el debut de la Selección nacional en el Mundial 2026, ante Argelia, donde se lució con un impactante hat-trick.

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El capitán argentino, en su partido número 200 con la camiseta nacional, fue la gran figura de la noche e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, alimentando una vez más la ilusión de millones de hinchas.

Más allá de la emoción vivida en el debut, Messi también reflexionó sobre el momento que atraviesa en su carrera. A los 38 años, y a pocos días de cumplir 39, aseguró que vive esta etapa con una mirada distinta, consciente de todo lo que consiguió tanto con la Selección como a nivel de clubes.

“Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa. He llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal. Me sentí muy bien. Todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”, afirmó.

Durante este encuentro, el rosarino rompió una impresionante cantidad de récords y continúa agigantando su leyenda en el mundo del fútbol. Los récords en Mundiales que rompió Messi en la goleada a Argelia Máximo goleador en la historia de los Mundiales junto al alemán Miroslav Klose, con 16 cada uno.

Primer jugador en jugar al menos un partido en seis ediciones (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Junto a Cristiano Ronaldo, es el primer jugador en anotar goles en cinco ediciones distintas.

La mayor brecha de tiempo entre el primer y el último gol para un jugador: 20 años exactos.

El jugador con más goles desde afuera del área, con seis.

Es el único jugador que le convirtió a 11 selecciones diferentes (Serbia y Montenegro, México, Nigeria, Bosnia y Herzegovina, Irán, Croacia, Australia, Países Bajos, Francia, Arabia Saudita y Argelia).

El jugador más veterano en anotar un doblete en un partido, con 38 años y 357 días.

El jugador más veterano en anotar un triplete, con 38 años y 357 días.

El primer jugador en convertirle a seis goles a selecciones africanas (tres a Nigeria, tres a Argelia).