Cuarentena y running: cómo lidiar con la falta de objetivos de competencia

“El corredor no tiene objetivos competitivos a la vista, pero si está bueno que se vaya poniendo metas que tengan que ver con la realidad actual. No tiene que ser siempre una carrera determinada, como por ejemplo una maratón. Está bueno que sean los que nosotros llamamos ‘objetivos de rendimiento’”, explica la psicóloga especializada en el deporte Laura Tallano en diálogo con Ámbito. “Esto permite sostener metas aunque no haya una competencia con fecha determinada”, agrega.

Lo que define a un deportista es el deporte y lo que define a un runner es correr. Inclusive cuando uno le pregunta 'qué es' a un corredor dice 'soy runner'. Lo define eso. Si está imposibilitado de hacerlo, seguramente que va a repercutir de manera no positiva en el estado de ánimo" (Laura Tallano, psicóloga especializada en el deporte)

Luego, Tallano manifiesta que trazarse objetivos de rendimiento también es importante desde el costado motivacional: “Si los runners están teniendo que entrenar en un departamento no van a poder ponerse una meta de hacer 1 kilómetro en 4.30 minutos. Deben manejarlo dependiendo de la actividad física que pueda hacer, fuera de uno de resultado que solo apunta a una competencia determinada”.

running2 Los objetivos deben depender de las posibilidades de cada corredor. Pixabay

La imposibilidad de poder entrenarse y seguir su esquematizada rutina golpea emocionalmente a los practicantes de esta disciplina: “Lo que define a un deportista es el deporte y lo que define a un runner es correr. Inclusive cuando uno le pregunta ‘qué es’ a un corredor dice ‘soy runner’. Lo define eso. Si está imposibilitado de hacerlo, seguramente que va a repercutir de manera no positiva en el estado de ánimo”.

Luego de una cuarentena tan larga, nuestro cuerpo será diferente como ya explicó Luis Migueles en diálogo con Ámbito. La vuelta a la actividad deberá ser paso a paso, desde cero. Esta situación tal vez es difícil de asimilar para algunos corredores, que deberán explicarle a su cabeza que su estado físico no es el mismo que cuando comenzó el confinamiento.

“Va a depender mucho de cada sujeto. A mí me gusta siempre poder trabajar el autoconocimiento. Y estos momentos de encierro por la cuarentena son ideales para hacerlo y rechequearse sobre cómo estoy hoy de ánimo, psicológicamente y físicamente. Qué es lo que siento más y qué menos. Qué emociones me surgen. Y todas estas situaciones nos ayudan a tener más conciencia de cómo está mi cuerpo en estos momentos. Entonces, cuando pueda salir nuevamente a correr, voy a estar teniendo conciencia de cómo está mi cuerpo hoy”, explica la licenciada Tallano.

zapatillas Plantearse objetivos a corto plazo puede ser incentivante. Pixabay

El cuerpo no será el mismo, el entrenamiento variará y por lo tanto los objetivos también deberán modificarse. Tal vez el chip tenga grabado que podemos hacer un kilómetro en 4.23 minutos, pero nuestras piernas no responderán de la misma manera, situación por la cual no se debe perder la cabeza.

“Los objetivos tienen que ponerse en función del estado físico en el que uno esté. Que sean a corto plazo para que sean incentivantes y que puedan ir cumpliéndose en una especie de poco a poco”, recomendó Tallano, quien agregó: “No es bueno hacer las locuras de correr 42 kilómetros en el balcón de un departamento. Muchas veces en el afán de querer hacer, uno hace cosas que llevan a lesiones. Es interesante aprovechar estos momentos para entrenar la paciencia, habilidad que se adquiere, para poder llegar de la mejor manera posible a la hora de salir a correr”.

La grieta antirunner vs runners

La habilitación para salir a realizar actividad física en la Ciudad de Buenos Aires produjo una grieta en la sociedad, que se vio reflejada con mucha violencia en las redes. Las frustraciones y problemas que generó la cuarentena crearon un clima muy turbio, que dieron como resultado agresiones verbales, físicas y estigmatización.

“Los mensajes violentos contra los corredores tienen que ver porque los runners reclamaron poder salir a correr y no es una actividad rentable. Creo que se produjo una dicotomía entre la rentabilidad y la no rentabilidad bastante complicada, y en este punto creo que perdemos todos cuando nos empezamos a pelear entre nosotros”, aseguro la psicóloga Tallano.

Running Estas imágenes causaron una grieta. Política Argentina

Luego, aseguró que como sociedad deberíamos poder avalar un pedido y otro, sin que una cosa excluya a la otra: “Creo que esta dicotomía del runner-no runner o del comercio-no comercio no debería existir. Todos somos seres humanos que estamos pasando por una situación altamente especial, que muy poca gente la ha vivido anteriormente. La expresión de violencia contra los corredores es por una situación que nos violenta: estar encerrado cuando no quiero, no poder generar ingresos para darle de comer a mi familia y otras tantas. A veces en este punto necesito descargar esa carga negativa que me genera esta realidad, que es lógico por el contexto general”.

“Esto no está tan bueno, porque la culpa no es del runner que quiere salir a correr, ni del comerciante que quiere vender y quiere poder llevar la plata a su casa, sino que acá, y esto es lo complicado de la situación, en esta pandemia nos encontramos todos. No sé si hay un culpable contra quién ir. Creo que nos encontramos todos y en vez de pelearnos nos deberíamos poder ayudar. Creo que esta es la complicación de la situación”, reflexionó Tallano.