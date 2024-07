Se enfrentan Brown (Adrogué) y Chaco For Ever por la fecha 25

El próximo sábado 27 de julio, a partir de las 15:00 (hora Argentina), Chaco For Ever visita a Brown (Adrogué) en el estadio Lorenzo Arandilla, por el duelo correspondiente a la fecha 25 del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024.

Chaco For Ever llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Temperley. Viene de 4 derrotas seguidas en fila y no sumó puntos. En los últimos partidos, recibió 5 goles y no logró convertir.