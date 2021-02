Dolor de cabeza para Scaloni: la Selección sumó a su tercer lesionado

González sufrió la rotura de una fibra muscular en la parte posterior del muslo y encendió las alarmas en el seleccionado que encabeza Lionel Scaloni, que jugará ante Uruguay y Brasil el 25 y 30 de marzo próximo, respectivamente.

"Estoy un poco asustado, es una lesión que lleva tiempo. Voy a intentar mejorarme lo más rápido posible para lo que viene, quiero prepararme bien. Veremos qué pasa en marzo, es la pregunta que todos nos hacemos", dijo González en diálogo con TyC Sports.

Y explicó: "Los médicos de acá me dijeron que tengo de cuatro a seis semanas. Quiero bajar esas semanas, en tres estar bien, pero para eso tengo que hacer las cosas bien. Obviamente no me voy a apurar para poder estar bien físicamente, los médicos de la Selección me están dando una mano".

González fue el mejor jugador de la Selección argentina en la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, que culminó con un empate ante Paraguay y un triunfo sobre Perú en Lima, con un gol por encuentro para el jugador surgido de las inferiores de Argentinos Juniors.

Más lesionados

A la posible ausencia de Nicolás González se le suma la de Lucas Ocampos, que debió dejar la cancha en la victoria de Sevilla ante Getafe por un fuerte pisotón que lastimó su tobillo derecho. Tras los estudios se confirmó que no hubo lesión ósea pero sí un esnguince de grado 2.

"Una vez descartada la existencia de daño óseo el pasado sábado, los Servicios Médicos del Sevilla FC informan de que el jugador Lucas Ocampos sufre esguince grado II de la sindesmosis anterior y del ligamento peroneo calcáneo del tobillo izquierdo", informó el club andaluz.

Ocampos, en principio, se perderá la semifinal de Copa del Rey ante Barcelona y los octavos de final de Liga de Campeones de Europa ante Borussia Dortmund de Alemania.

Otra baja que sufrió la Selección en el último fin de semana fue la de Ángel Di María. El futbolista de París Saint Germani sintió una molestia en su cuádriceps de la pierna derecha luego de que había asistido a Kylian Mbappé en el primer gol del campeón francés que venció 2-0 a Olympique Marsella.

En principio no estará en la serie contra Barcelona por Champions League pero todo indica que llegará al partido de eliminatoria ante Uruguay y Brasil.