El cambio del tenis argentino: de una AAT "Davis-dependiente" a una autofinanciada

Desde hace ocho años, con la asunción de Agustín Calleri, la entidad dejó de ser deficitaria, al mismo tiempo que creció el número de jugadores, de torneos, de asociados y de sponsors. El presupuesto anual es de u$s 2,3 millones y compite contra esa misma cifra mensual que tienen las federaciones de España, Italia, Francia y Gran Brataña. Estados Unidos maneja un presupuesto anual de u$s250 millones por año.

Con Agustín Calleri como presidente de la Asociación Argentina de Tenis, la actividad tuvo un crecimiento notable y se logró dejar de ser "Davis-dependiente" financieramente.

A fines de noviembre de 2016, el equipo argentino de Copa Davis , integrado por Juan Martín del Potro , Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella, con Daniel Orsanic como capitán, se alzó con la Ensaladera de Plata por primera vez al vencer por 3-2 a Croacia en Zagreb.

Un año y medio más tarde, en la Asociación Argentina de Tenis (AAT) hubo elecciones de autoridades. La lista oficialista del entonces presidente Armando Cervone, estaba encabezada por José Luis "Batata" Clerc y corría con la ventaja de ganar, respaldada por semejante triunfo conquistado en tierras croatas.

Sin duda que la obtención de la Ensaladera de Plata fue un logro histórico, el hecho sublime conquistado por el tenis argentino a lo largo de toda su historia. Sin embargo, las figuras del momento y los logros deportivos contrastaban con la realidad económico-financiera de la AAT. Fue así que en mayo de ese año una lista encabezada por un grupo de extenistas profesionales, con Agustín Calleri como candidato a presidente y Mariano Zabaleta, como vice se presentaron como oposición.

La lista “Experiencia y Cambio” se impuso por 165 a 131 sobre la candidatura de José Luis Clerc (“La Nueva AAT”) y de esta manera se comenzó a cambiar el rumbo del tenis argentino.

“Cuando asumimos nos encontramos con una Asociación Argentina de Tenis que estaba mal financieramente con un déficit de 20 millones de pesos, que al cambio actual sería unos 100.000.000 millones y a las 48 horas nos querían embargar las cuentas. Entramos sabiendo con lo que nos podíamos llegar a encontrar, pero la realidad fue otra. No pensamos que estábamos tan mal, pero sabíamos que nos teníamos que involucrar para hacer un giro económico y cambiar el paradigma cultural”, comenzó reseñando Agustín Calleri en diálogo con Ámbito.

Hasta ese entonces, la AAT dependía de los ingresos de la Copa Davis para subsistir. Sin embargo, con la llegada de Calleri, se comenzó a generar recursos para que la Copa Davis sea un ingreso más y dejar de ser “Davis-dependiente” financieramente.

“La Asociación siempre dependía de la Copa Davis para subsistir y realizar torneos, entre otro tipo de cosas. Nosotros lo que queríamos era cambiar esta realidad y para eso tuvimos que reordenar todo, realizar un ajuste grande y revisar todo. Ni siquiera hubo traspaso. El día que ganamos en el Club GEBA el presidente saliente, Armando Cervone, me dio las llaves y se fue. No hubo ningún tipo de relevamiento ni nada y, a medida que íbamos levantando baldosas o papelitos nos fuimos encontrando con cosas…Hubo meses que contábamos las moneditas para pagar los sueldos y entonces nos impusimos tratar de profesionalizar la AAT”.

La idea fue comenzar a diseñar una Asociación Argentina de Tenis atractiva para las empresas, elevar el número de torneos para acercar a más gente y profesionalizar la estructura misma nombrando un gerente deportivo, un gerente administrativo, un departamento de prensa.

“Como decíamos con Zabala (por Mariano Zabaleta) esto parecía una rotisería. Desde un principio insistía con lo mismo diciendo tenemos que ser como el Barcelona o el Manchester City. Teníamos que ser una Asociación seria hacia afuera, que no lo éramos”, señaló Calleri.

A partir de ahí se inició el cambio cultural ya que la gente comenzó a acercarse como así también los sponsors.

En la actualidad, la AAT dejó de ser deficitaria. Hace tres años ya que los costos operativos se cubren con los ingresos operativos y hace cuatro que la entidad dejó de ser “Davis-dependiente".

Según Gastón Brun, director Ejecutivo de la AAT, los costos fijos que afronta mensualmente la entidad son de $100.000.000 mensuales, que se cubre con las membresías. Los 15.000 socios que actualmente tiene la AAT, representan 32% anual.

“Uno de los principales problemas de las asociaciones deportivas es la monofinanciación, es decir que tenga una sola fuente de ingresos. Si se caen los sponsors no se puede financiar y si se caen los socios tampoco. Hoy tenemos el 52 % de los ingresos corresponde al sponsoreo (hay 10 marcas top anuales y otras 8 que se suman por torneos), 32% de carnet de socios, 7% de inscripciones de clubes, la afiliación de Federaciones un 4% y otro 5% de los profesorados del departamento de capacitación que dan cursos para entrenadores y profesores de tenis y que generan u$s 100.000 dólares por mes”, señaló Brun.

El total del presupuesto de este 2025 fue de alrededor de u$s 2,3 millones anual. Con este monto, la AAT compite con Federaciones europeas que tienen ese valor mensual o superior, como las de Italia, España Francia o Gran Bretaña. Sin embargo no tiene punto de comparación con la United States Tennis Association (Asociación de Tenis de los Estados Unidos), cuyo presupuesto es de u$s 250.000.000 millones anuales.

AGUSTIN CALLERI PRESIDENTE DE LA AAT Agustín Calleri está cursando su segunda presidencia consecutiva en la Asociación Argentina de Tenis y su mandato vence en mayo de 2026. Su intención es lograr otra reelección junto a Mariano Zabaleta como vicepresidente de la entidad. Mariano Fuchila

Saneamiento financiero y crecimiento deportivo

De acuerdo al último Informe Global de la Federación Internacional de Tenis (ITF), revela un notable crecimiento del tenis en la Argentina, ya que en todo el 2024 aproximadamente 4,5 millones de personas han tenido una experiencia con el deporte. Esta cifra ubica a la Argentina en el puesto 7mo en cantidad de jugadores y en el 3ero. A nivel global en la relación jugadores-población.

Además, en los últimos 5 años se registró un aumento del 117% en las inscripciones a torneos, lo que demuestra un interés creciente en la participación competitiva. Este aumento en la participación se ve reflejado también en el incremento de más del 60% en jugadoras mujeres en competencias de la AAT, encontrando al tenis femenino nacional en un momento de total expansión.

En la actualidad hay cinco tenistas mujeres dentro del top 250, contra ninguna 0 en 2017. Lo mismo ocurre entre los varones, donde el número de top 250 pasó de los 13 en 2017, a los 18 en 2025. El compromiso de la AAT con el desarrollo del tenis se evidencia en el aumento del 35% en la participación de jugadores juveniles en torneos internacionales en los últimos tres años.

Para tener una idea del crecimiento de la actividad, en la actualidad se juegan 38 torneos internacionales en el país: 10 ITF femeninos; 10 ITF masculinos; 8 ITF juniors; 7 ATP Challengers (récord histórico), 1 ATP 250 y 2 WTA 125 (récord histórico).

Todos estos torneos representan un 30% más de los 27 que se organizaban en 2017. En los últimos cinco años además se registró: un incremento del 50% de menores; 63% de profesionales;148% de Seniors; 44% de equipos de Interclubes y 60% de participación femenina.

“Cuando nosotros ingresamos a la AAT no había Challenger y ahora hay siete, un número histórico, porque son cinco que lo producen la AAT y dos que son privados. Ahora tenemos un solo ATP, que es el de Buenos Aires, porque el de Córdoba se dejó de hacer y tenemos dos WTA. Esto hace que a mayor número de torneos que se organice en el país, mayor cantidad de jugadores surjan. El año pasado hicimos 14 torneos de mujeres, más que de varones. Fue todo un récord. Además fue fundamental el trabajo en conjunto con COSAT, que nos permite tener una buena gira sudamericana y no hace falta viajar a Europa o a América. Esto hace todo más fácil y abarata costos”, señaló Calleri.

La Semana del Tenis

Otras de las innovaciones de la AAT para este 2025 es la organización de La Semana del Tenis, un mega evento que se está llevando a cabo en el Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López hasta el 14 de diciembre, y que reúne a todo el deporte en un mismo lugar: jugadores top, entrenadores, dirigentes, fanáticos y familias en un solo lugar.

La gran atracción son Las Finales de la Liga de Primera División AAT, donde compiten los mejores ocho equipos de damas y caballeros del circuito de Interclubes, con la presencia de 13 top 100 y 30 top 200 del ranking mundial, representando a 18 países.

Además, por primera vez en 15 años, habrá prize money ($40.000.000) para los equipos destacados, un reconocimiento largamente esperado por los clubes.

La propuesta va mucho más allá de la competencia. Hay capacitaciones de primer nivel, como el Congreso de Gestión del Tenis y el Congreso Anual de Entrenadores.

El director ejecutivo de la AAT, Gastón Brum, explicó el objetivo detrás del mega evento. “La idea es que se convierta en el evento insignia de la AAT. Empezamos a producir eventos propios que incluyen los Challengers, torneos del ITF World Tennis Tour y el Interclubes. Al unificar todo en una misma semana, hacemos un uso eficiente de los recursos y nucleamos a la familia del tenis en un mismo lugar. El objetivo es que la Semana del Tenis sea nuestra propia Copa Davis”, señaló.

En busca de un nuevo mandato

El segundo mandato de Agustín Calleri al frente de la AAT -fue reelecto en 2022- finaliza el año próximo pero la intención del dirigente riocuartense es continuar.

“Vamos a seguir, con Mariano (Zabaleta). Puede llegar a haber algún cambio que otro, con el ingreso de algún vocal o presidente de alguna Federación o gente que quiera unirse al grupo de trabajo. Eso siempre es bien porque si se quieren sumar es porque saben que se están haciendo las cosas bien. La idea es seguir, estamos con ganas y disfrutamos lo que hacemos”.

Un profesor que le cambió la vida

Agustín Calleri comentó que tuvo un gran profesor que hizo que se involucrara en la política y en la dirigencia deportiva: el fallecido dirigente peronista Juan Manuel de la Sota, en ese entonces gobernador de Córdoba.

“Vos querés ganar la elección en la AAT entonces andá a visitar a todo el mundo, aún sabiendo que hay algunos que no te votan…también anda a visitarlo. No dejes de visitar a nadie”, le dijo De la Sota a Calleri.

Fue así que el cordobés de Río Cuarto, le hizo caso. Mientras él se encargó de los clubes y Federaciones del interior, Mariano Zabaleta y el resto del grupo se encargo de Buenos Aires y Capital Federal.

“De la Sota fue mi gran profesor. Él fue el que me metió en la política. Jugábamos todas las mañanas al tenis y cuando yo dejé de jugar profesionalmente, él siendo Gobernador vivía en Río Cuarto y parece que me vio medio al pedo y me dijo si no me gustaría involucrarme en la política. Dudé y le di muchas vueltas. Yo estaba tranquilo, no le debo un peso a nadie, no quería que se ensucie mi nombre.. pero me dijo ‘vos quédate tranquilo’… Me dio un par de pautas y ahí me animé. Como buen deportista loco fui, me tiré, me gustó y quedé como Presidente de la Agencia Córdoba de Deportes. Ahí empecé a generar la adrenalina y la volqué en la parte dirigencial en la AAT. Ahora sigo con el gobernador Martín Llaryora. Nunca vi nada raro, nunca me dijeron tenés que hacer esto. Nunca. Me di cuenta que la política tiene su lado bueno”, dijo Agustín Calleri sobre su faceta como político.

Como cierre dejó un consejo: A más de uno les digo más que quejarse vayan y métanse. Involúcrense. Nunca me voy a olvidar, una vez De la Sota me dijo: ‘la política no es corrupta el corrupto es el político. Si vos querés ser corrupto lo vas ser, si no lo querés ser no lo vas a ser’. Era un tipo muy sabio, una enciclopedia viviente”.