El lateral de Nueva Zelanda continuará su carrera en Paraguay una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo. También disputará la Copa Sudamericana y podría enfrentar a River en la próxima fase del torneo.

Tim Payne ya fue presentado en Olimpia: el jugador que conquistó las redes ya tiene nuevo club.

La irrupción de Tim Payne en el Mundial 2026 ya tiene una consecuencia concreta en su carrera. El lateral derecho de la selección de Nueva Zelanda fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Olimpia de Paraguay y se incorporará al equipo una vez finalice su participación en la Copa del Mundo.

El defensor de 32 años disputará además la Copa Sudamericana con el conjunto paraguayo, por lo que podría cruzarse con River en una de las próximas fases del certamen continental.

La llegada de Payne al Decano se concretó luego de varias semanas de especulaciones. Durante el Mundial, el jugador había despertado el interés de Deportivo Riestra , aunque aquella propuesta fue rechazada. Finalmente, Olimpia logró convencer al futbolista y cerrar su incorporación.

Tras el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán, encuentro en el que fue titular, Payne se refirió a la posibilidad de continuar su carrera en Sudamérica. “Eso sería algo a considerar”, expresó en declaraciones a ESPN.

Posteriormente, el lateral publicó un video en sus redes sociales para despedirse de Wellington Phoenix FC, institución en la que jugó durante los últimos siete años.

“A los hinchas del Wellington Phoenix solo quiero darles las gracias por todo el apoyo y el privilegio de poder usar esta camiseta durante los últimos 7 años y 149 partidos. El apoyo que recibí en estas semanas ha sido increíble”, señaló.

Además, explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del conjunto paraguayo. “Como futbolista, uno siempre quiere competir al máximo nivel. Tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande de Paraguay, es un desafío que no puedo esperar. Para mi familia también es importante que mi hijo crezca en la misma cultura en la que creció su madre”, agregó.

El fenómeno viral detrás de Tim Payne

Más allá de su rendimiento dentro de la cancha, Payne se convirtió en uno de los nombres más comentados del Mundial gracias a su inesperada popularidad en redes sociales.

Detrás de ese fenómeno estuvo el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como “El Scarso”, quien impulsó la viralización del futbolista y contribuyó a que pasara de ser uno de los jugadores menos conocidos del torneo a acumular casi seis millones de seguidores en Instagram.