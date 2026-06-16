Tim Payne, jugará en un gigante sudamericano campeón de la Copa Libertadores

El defensor de Nueva Zelanda se volvió furor en las redes sociales en la previa del mundial gracias a la consigna de un influencer que propuso seguir al jugador "con menos seguidores del mundial". Ahora, su carrera dará un vuelco con su llegada al fútbol sudamericano.

El debut de Tim Payne no fue el soñado. En un partido en el que tuvo varias imprecisiones, el jugador viral de las redes sociales no tuvo la presentación que esperan sus fans. Sin embargo, a solo un día de su debut mundialista, el deportista ya aseguró su futuro y todo parece indicar que será nuevo jugador del Club Olimpia de Paraguay.

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La vida de Payne dio un fuerte vuelco en el lapso de 2 meses. La consigna del influencer argentino Valentín Scarsini (conocido en redes como "El Scarso"), hizo que sus redes sociales pasarán de 5 mil a más de 5 millones de seguidores. Tras su boom en las redes sociales, el jugador neozelandés tuvo su esperado debut mundialista y ahora, abandonará la comodidad de su anterior club, el Wellington Phoenix, para llegar a un gigante del fútbol sudamericano.

El revuelo comenzó con la noticia confirmada por el medio británico Sky Sports Football. Tras esto, el propio club Olimpia dejó un sugestivo mensaje en las redes sociales con un emoji de la bandera de Nueva Zelanda. Aún se desconocen los términos y condiciones del traspaso.

A los 32 años, Payne atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Desde 2019 defiende los colores del Wellington Phoenix, de Nueva Zelanda , aunque su etapa más reconocida fue en el Blackburn Rovers de Inglaterra, donde dio sus primeros pasos como profesional.

La llegada del lateral neozelandés al Olimpia se concreto luego de un mediocre estreno mundialista con la selección de Nueva Zelanda en el empate ante Irán en Los Ángeles.

Con la camiseta número 2 y un estilo que llamó la atención por sus clásicas medias bajas, el defensor tuvo una actuación intensa en su primer partido en una Copa del Mundo. Participó activamente desde el inicio, aunque también mostró algunas imprecisiones lógicas de un debut de semejante magnitud.

Durante la primera mitad intentó asociarse con Callum McCowatt y Joe Bell por el sector derecho, pero tuvo dificultades para controlar los avances del extremo iraní Aria Yousefi. Apenas comenzado el encuentro, un control defectuoso tras un pase de Finn Surman terminó en un lateral para Irán. Minutos después volvió a sufrir cuando calculó mal un cabezazo que dejó a Yousefi en posición de remate, aunque el disparo terminó en las manos de Max Crocombe.

Tras la apertura del marcador para Nueva Zelanda, Payne modificó su postura en el campo y priorizó las tareas defensivas por sobre las proyecciones ofensivas.

El complemento mostró una versión más sólida del lateral. Si bien perdió una pelota en una zona comprometida que derivó en una contra iraní, logró corregir inmediatamente la acción con una barrida clave sobre Mehdi Taremi.

image Tim Payne tuvo un debut mediocre en el Mundial 2026.

La entrada de Mehdi Ghayedi le presentó un nuevo desafío. El atacante iraní intentó desequilibrar con velocidad y cambios de ritmo, pero Payne respondió con varias intervenciones efectivas para neutralizarlo.

Su participación terminó a los 77 minutos, cuando fue reemplazado por Ben Old. Las estadísticas reflejaron un partido de mucho desgaste físico y protagonismo:

46 contactos con la pelota.

26 pases completados sobre 32 intentados.

2 recuperaciones.

11 pérdidas de balón.

1 duelo aéreo ganado de 3 disputados.

Un dato llamativo es que los seis pases fallados se produjeron en campo rival, reflejando su intención de participar en la construcción ofensiva del equipo pese a las dificultades que presentó el encuentro.

El fenómeno Tim Payne

Lo que ocurrió con Tim Payne en las últimas semana excede por completo lo futbolístico. El defensor neozelandés pasó de ser un jugador prácticamente desconocido fuera de Oceanía a convertirse en uno de los nombres más comentados del Mundial 2026.

Hace apenas seis días, el lateral sumaba 4.715 seguidores en Instagram. Hoy supera los 4 millones, impulsado por una campaña viral iniciada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido en redes sociales como Scarso, quien se propuso convertir al futbolista "menos conocido" de la Copa del Mundo en una celebridad global.

"Tim Payne llegó a los 4M. ¡Ya no me alcanzan las manos, loco!", celebró Scarsini en una publicación donde aparece sosteniendo cuatro copas para representar la nueva marca alcanzada por el jugador.

La iniciativa tomó una dimensión inesperada. El fenómeno llegó incluso al mundo de la música: Ca7riel le dedicó una canción al defensor y la propia esposa de Payne se viralizó en redes sociales tras publicar un video cantándola mientras manejaba.

"Quería agradecerles a cada uno de ustedes porque esto realmente esta siendo una locura y eso que todavía falta un montón", escribió Scarso, cuyo crecimiento también acompañó el éxito de la campaña. En la última semana, el influencer rozó el millón de seguidores y alcanzó los 976 mil.

El impacto fue tal que Payne ya superó en Instagram a los All Blacks, la histórica selección de rugby de Nueva Zelanda y uno de los símbolos deportivos más reconocidos del país. Actualmente, el defensor cuenta con alrededor de 1,2 millones de seguidores más que el seleccionado neozelandés.