Camila Homs defendió a Tini por el rendimiento de De Paul: "La gente es mala, la culpan a ella"

Ante esta situación, la ex pareja de De Paul, Camila Homs quien no terminó en buenos términos su relación con el futbolista luego de rumores de infidelidad, mostró su apoyo a la cantante. "Me parece que no tiene nada que ver, es algo propio del partido, le puede ir bien o le puede ir mal", manifestó la modelo en Socios del Espectáculo.

Además expresó que la pusieron en el ojo de la tormenta por ser Tini y por la reciente separación: "La gente es mala, la culpan a ella, pobre".

El padre de Tini también salió a defenderla

El papá de Tini no se quedó callado ante las acusaciones contra su hija y en un comentario que realizó el ilustrador Nik sobre el bajo rendimiento de De Paul, Alejandro Stoessel respondió furioso: "Quería comentarte mi sorpresa después de leer tu tweet. Creo que tanto vos como yo sabemos lo que representa ser agredido desde las redes. Tu profesión es hacer humor pero hubiese sido prudente evitar generalizar el bullying".