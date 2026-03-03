Guerra en Medio Oriente: ¿cuánto pueden resistir las defensas aéreas del Golfo ante los ataques iraníes? + Seguir en









Kuwait, EAU, Qatar y Bahréin informaron cientos de interceptaciones, mientras crecen las dudas sobre la duración de sus reservas.

Países del Golfo reportaron cientos de misiles y drones iraníes interceptados desde el inicio del conflicto. @NIDAL SOLH

Los países del Golfo interceptaron cientos de misiles y drones iraníes desde el inicio de la guerra desatada tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sin embargo, la magnitud de los bombardeos y la continuidad de las represalias plantean una pregunta central: ¿cuánto tiempo podrán sostener sus defensas aéreas?

La ofensiva inicial de Washington y Tel Aviv desencadenó una ola de ataques en todo Medio Oriente, incluidos objetivos en países que albergan bases militares estadounidenses. Los impactos alcanzaron centros urbanos, infraestructura energética, aeropuertos y hoteles, sacudiendo a sociedades acostumbradas a una relativa estabilidad y poniendo a prueba sus sistemas de defensa.

Cuántos misiles y drones interceptó cada país del Golfo En el contexto de la guerra, los gobiernos comenzaron a difundir cifras sobre las amenazas neutralizadas.

Kuwait: 178 misiles balísticos y 384 drones interceptados.

178 misiles balísticos y 384 drones interceptados. Emiratos Árabes Unidos: 169 misiles de 182 detectados y 645 drones interceptados; 44 drones impactaron en su territorio.

169 misiles de 182 detectados y 645 drones interceptados; 44 drones impactaron en su territorio. Bahréin: 70 misiles y 76 drones neutralizados.

70 misiles y 76 drones neutralizados. Qatar: 101 de 104 misiles interceptados y 24 de 39 drones derribados; además, dos bombarderos SU-24 iraníes fueron abatidos.

101 de 104 misiles interceptados y 24 de 39 drones derribados; además, dos bombarderos SU-24 iraníes fueron abatidos. Arabia Saudita: sin cifra total oficial; informó la interceptación de ocho drones cerca de Riad y Al-Kharj.

sin cifra total oficial; informó la interceptación de ocho drones cerca de Riad y Al-Kharj. Omán: no informó interceptaciones; el puerto de Duqm fue atacado por dos drones y un petrolero fue alcanzado frente a Masandam. estrecho de ormuz golfo persico 2 Las defensas aéreas de Kuwait, EAU, Qatar y Bahréin operan a máxima capacidad tras los ataques de represalia. La incógnita ahora gira en torno a la capacidad de sostener el esfuerzo defensivo. Durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio pasado, Estados Unidos destruyó aproximadamente una cuarta parte de sus interceptores del sistema THAAD, lo que ilustra la rapidez con la que pueden agotarse estos recursos.

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos y Qatar rechazaron un informe que advertía sobre una disminución en sus capacidades de defensa aérea, y aseguraron que sus arsenales siguen bien abastecidos.

También persiste la duda sobre el stock iraní. Un experto señaló que Teherán dispone de muchos más misiles balísticos de corto alcance que de largo alcance, lo que le facilita golpear a sus vecinos del Golfo y sostener la presión en un conflicto cuyo desenlace, por ahora, sigue abierto.