Argentina le pagará al FMI en octubre, pero economistas dudan de la continuidad del acuerdo

El Gobierno le notificó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que el 30 de octubre cancelará la totalidad de los vencimientos previstos para este mes . Desde el Banco Central (BCRA) confirmaron que el pago por un total de u$s 2627 millones se realizará a través de Derechos Especiales de Giro (DEGs). Sin embargo, economistas descartan el cumplimiento de las metas fijadas hasta fin de año y aseguran que el organismo espera implementar un nuevo acuerdo en 2024.

El analista financiero Leandro Zicarelli dijo que al pago de octubre “se llega en buenos términos” ya que el BCRA dispone de DEGs por u$s 2900 millones. Sin embargo, la pregunta aparecerá el primero de noviembre, cuando se deban cancelar u$s756 millones. Como explica Santiago Manoukian, jefe de Research en EcoLatina, el vencimiento no podrá postergarse ya que está registrado en concepto de intereses, y no de capital. “Luego de cancelar los compromisos en octubre el Gobierno contaría con menos de u$s400 M en DEGs, lo cual resulta insuficiente para afrontar los vencimientos de intereses pactados para el 1 de noviembre”, explica el especialista.