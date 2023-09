Asesor de Javier Milei promete "ancla fiscal" y resolver el problema de las Leliq sin plan bonex

Darío Epstein terminó la charla para administradores de carteras y fondos de inversión confesando que estuvo “jugando” a la brecha de precios entre bonos globales de la Argentina, que vendió todo y que ahora “si el AL30 baja a 25 o 26 le entro como chancho a la batata” . Epstein, que es director de Research for Traders , habla el mismo idioma de la audiencia y sabe que, en su función de asesor del candidato Javier Milei, tiene que darle algunas pistas a los operadores para que sepan hacia dónde podría ir un gobierno libertario. Nada extraño ni diferente de lo que dice el resto de los candidatos. Más allá de que su espacio político promete una dolarización para terminar con la inflación, admitió que “al principio la única ancla que tenemos es fiscal” y que por ello no se va a poder apelar al poder enfriador del dólar para calmar los precios.

El otro elemento clave, dijo, es resolver de modo urgente la acumulación de deuda del Banco Central, la denominada “bola de Leliqs”. “Tengo un par de ideas pero como todavía no las conversé no puedo contarlas”, explicó Epstein. Lo que sí aseguró es que “vamos a respetar los contratos” y que “no va a haber sorpresas”. Para ello aclaró que rechaza como solución el Plan Bonex, es decir, que no se va a volver a entregar bonos en dólares a 10 años como repago de los plazos fijo, como lo hizo el exministro Erman González en los años 90, antes de la convertibilidad, pero también rechazó generar una hiperinflación para licuar los pesos. Epstein confiesa que en el equipo de economistas de los libertarios “están muy preocupados” por la posibilidad de una híper. “Massa venía a 100 por hora pateando para adelante, pero ahora apretó el acelerador a 240”, advirtió.