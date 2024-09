Blanqueo: AFIP promete acelerar los controles sobre los monotributistas y los autónomos

Misrahi ha venido planteando ante profesionales de ciencias económicas que luego de que se cierre el blanqueo (en aquel momento se refería al 30 de septiembre) la AFIP reforzará los controles.

Qué dijo Florencia Misrahi ante los contadores

En una charla que ofreció en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, la funcionaria señaló que se están preparando acciones de fiscalización tales como perfiles de contribuyentes, cruces de información (inversiones financieras, consumos con tarjeta de crédito, incrementos patrimoniales) y acuerdos de intercambio con otros países. Aclaró que durante este tiempo, se cursarán inducciones a los contribuyentes informando la posibilidad de adherir.

Esta semana se mandaron unas 6.500 notas de inducción a personas a las que la AFIP les dice que, según consta en sus registros, los movimientos de sus cuentas y sus inversiones no condicen con los activos declarados.

La AFIP identificó a propietarios de vehículos cuyo valor de mercado es superior a los u$s70.000, de marcas de alta gama como Audi, BMW, Ferrari, Jaguar, Lexus, Lotus, Maserati, McLaren, Mercedes Benz y Porsche.

Recientemente, el organismo indicó que había detectado a monotributistas y jubilados que son propietarios de autos de alta gama y barcos de lujo.

La realidad es que las acciones de inducción no revisten el carácter de una intimación formal porque no le indican al contribuyente cuál es el reclamo concreto. Es decir, no se le indica cuál sería el impuesto que no está pagando o eludiendo. Legalmente no tiene valor pero constituye el primer paso del procedimiento de la AFIP para iniciar una reclamo concreto.

Los juicios contra las pymes

En cambio, la AFIP ha resultado muy activa contra las pequeñas y medianas empresas. En el último año se sustanciaron 128.656 juicios por $260.924 millones, y se tramaron medidas cautelares por $42.780.

Si se tiene en cuenta que en Argentina hay unas 520.000 pymes empleadoras, se puede afirmar que el 32% de ese segmento está afectado por alguna medida judicial de la AFIP.