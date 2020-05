Los mercados, al son de las negociaciones

“No descartemos que, si los tiempos son tiranos y no llega el Gobierno a presentar una propuesta que satisfaga, se busque seguir dialogando y, como gesto de buena fe, haga un escrow en una cuenta de los u$s503 millones que tiene que pagar para no entrar en default”, señaló el director de Research for Traders, Gustavo Neffa. El economista recordó que “los brokers y los bancos le suelen pedir a sus clientes dos días antes que tomen una decisión, por lo cual Argentina debería presentar su oferta el lunes, el martes o máximo el miércoles”.

En tanto, el economista y socio de FMyA, Fernando Marull, añadió: “Se puede repetir una buena semana en bonos, pero si se rompe el avance o se corta la relación, se va a complicar”. Como expresión de deseo, expresó: “Ojalá haya avances, por el bien de todos”.

Precisamente, la firma que dirige Marull señaló en un análisis reciente: “Respecto al canje, y con los tiempos ajustados, el mercado se esperanzó con un acuerdo que evite el default. En la semana las puntas (de u$s30 y u$s50, al 12% de tasa de descuento) se acercaron y las chances de default bajaron. Si el Gobierno acepta la contrapropuesta (¿de u$s50?), las posibilidades de postergar el pago del viernes son factibles”.

Por su parte, el jefe de Research del ICB Argentina, Leandro Ziccarelli, sostuvo: “Los movimientos de la última semana no necesariamente tendrían que estar marcando que llegamos o vamos a llegar a un acuerdo, sino que el Gobierno tiene que mejorar la oferta y eso hace despertar algo de interés a los precios que veníamos observando”. Respecto de las posibilidades de que haya o no un acercamiento de partes, Zicarelli consideró: “El principal problema es que, partiendo de niveles tan bajos de adhesión y siendo tan exigentes las cláusulas de acción colectiva (las más flexible son las de los bonos Indenture 2016 y estamos hablando de lograr 75% de aceptación), no creo que el Gobierno pueda lograr mucho sin hacer grandes concesiones. En lo personal descarto que se vayan a reestructurar los bonos 2005 (tal vez, un canje voluntario) y en la canasta de bonos 2016 seguramente terminen sacando varias series”.

En una entrevista concedida a radio Milenium, el economista jefe de la consultora FIEL, Daniel Artana, declaró: “Yo creo que tiene que primar la sensatez y deberían ponerse de acuerdo. Les conviene a Argentina y también a los bonistas que se sacan un problema. Porque litigar en New York tampoco es el negocio de estos grandes fondos, ellos se dedican a administrar ahorros de terceros, no a litigar. No son fondos buitre que están acostumbrados a eso”. Respecto de la variable que se mostró más nerviosa en los últimos días, es decir, la de los dólares paralelos, Artana opinó: “Si se arregla lo de la deuda, la parte de la brecha que fue empujada por la incertidumbre debería ceder”.