Megavencimiento: busca hoy Economía $180.000 M

Desde la mesa de dinero de un banco le dijeron a Ámbito que estiman que el Gobierno podrá renovar los vencimientos, debido a que tanto los títulos que vencen como los que buscará colocar pueden ser utilizados por las entidades bancarias para integrar encajes. El TN20, por el que la administración nacional tiene que pagar 170.000 millones, está en poder del Grupo A, que nuclea los 18 bancos públicos y privados más grandes del país.

Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, le dijo a este diario que la colocación de TY22 “no tiene como objetivo captar pesos, sino renovar algún tipo de vencimiento intrasector público”. “No son bonos de mercado”, aseguró. En esta lectura coincidió Federico Furiase, director de Eco Go, que señaló que “es una colocación más simbólica puesto que el grueso de los vencimientos corresponden al bono TN20 que tienen los bancos como encaje. “No será representativo de la demanda porque los bancos aceptarán el nuevo título en su totalidad antes que tener la plata encajada a tasa cero”, consideró Furiase.

Respecto de los Boncer ofrecidos, Rajnerman consideró que “son menos atractivos que los dólar linked, pero más atractivos que los bonos atados a la tasa de pases”. “El hecho de que los bonos CER sean menos atractivos que los dólar linked, además de mostrar que el mercado espera una devaluación del tipo de cambio oficial y de que el dólar oficial les seguirá ganando a los precios, también marca que no se espera un desdoblamiento cambiario formal y ni que muchos bienes se empiecen a importar al tipo de cambio paralelo”, detalló el economista.

Furiase, a su vez, aseguró que “empezamos a tener licitaciones CER con precios mínimos por arriba del mercado, es decir que se ofrecen tasas máximas por debajo de las tasas del mercado, lo cual es un problema”. “Además de los riesgos que enfrenta la curva CER en un escenario de suba de tasas, brecha cambiaria y presión alcista en el dólar MEP/CCL”, comentó.

“De acá a fin de año vencen en torno a $350.000 millones entre capital e intereses de bonos en pesos con el sector privado y, si Finanzas/BCRA no convalidan una suba de tasas más rápida luego del dato de inflación de 3,8% de octubre -y en un contexto de incertidumbre en torno a la consolidación fiscal y al arreglo cambiario que se negociará con el Fondo-, no me extrañaría que tengan que volver a colocar dólar linked”, aseguró Furiase.

Sobre la estrategia general de financiamiento, consultoras privadas marcan que el esquema de tasas actual fijado por el BCRA y la de los instrumentos del Tesoro no terminan de resultar atractivas para los inversores. Un informe de Consultatio señala que una vía para evitar la emisión sería volver a emitir dólar linked, que tienen buena demanda en el mercado. Aunque, al respecto, la consultora 1816 consideró que el mercado mostró cierto cansancio con este tipo de curva.

“El mercado viene mostrando cierto cansancio con esta curva, a juzgar por la performance de los soberanos en noviembre y el flujo de los FCI en dólar linked”, consideraron. De acuerdo con sus datos, en las primeras dos semanas de noviembre, los globales subieron 8,5%; los CER 8,1%; los Bonar en dólares 6%; los Badlar 2,4%; las Ledes en pesos 1,2%; los Bote en pesos 0%; y los dólar linked cayeron 1,3%. “En cualquier caso -advirtieron-, no hay que descartar nuevas colocaciones de este tipo antes de que cierre el año, pensando en el déficit de diciembre y los vencimientos que aún quedan antes de arrancar 2021”.