Mercados mal: cayó 7% el Merval y riesgo país llegó a 1.481

“Nuevamente, la combinación de una baja en el CCL y un clima tenso sobre la renta variable internacional afectó de gran manera al precio de los activos argentinos, en especial a las acciones”, señaló el analista de Rava Bursátil Joaquín Candia. Respecto del viento que sopló en el exterior, ayer cayeron todos los índices de Estados Unidos, afectados por los rebrotes del covid: el Dow Jones bajó 3,3% y el Nasdaq, 3,9%.

Por lo tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street no se salvaron del desplome: la pizarra de ADR mostró un rojo con tres excepciones: Supervielle (+4,4%), Cresud (+1,7%) e Irsa (+1,3%). La peor parte se la llevó YPF, que bajó 6,6%.

Por otra parte, el riesgo-país continúa su incremento y cerró en 1.481 puntos, tras avanzar 1,44%. El índice depende de los instrumentos soberanos, que no logran encauzar su rumbo. “Los bonos en dólares volvieron a caer, pero esta vez de manera más moderada, habiendo recortado gran parte de la baja que se veía hacia la media rueda. Igualmente no hay que perder de vista que al estar los títulos públicos locales operando a paridades similares a las que había en los momentos previos a la reestructuración”, sostuvo Candia.

Por su parte, el analista de renta fija de Consultatio, Francisco Mattig, explicó: “Lo que sucede con los bonos tiene mucho que ver con la dinámica de las reservas del BCRA, que es muy negativa y no logra mejorar incluso a pesar de que la brecha baja. Los intentos por controlar la brecha de parte del BCRA quizás también puedan ponerle algo de presión bajista a los bonos. Además, no hubo ninguna señal adicional de consolidación fiscal, lo cual puede ser interpretado como algo malo, sobre todo porque el gap fiscal ya no se financia con emisión pero se cubre con deuda atada al dólar. En ese contexto, la noticia de esta semana de que el acuerdo con el FMI se piensa para el segundo trimestre de 2021 seguramente no fue bien recibida”.

También dejó su interpretación el analista de Capital Markets, Nicolás Viveros: “El riesgo-país volvió a subir fuerte y ya está aproximadamente 34% por encima de los valores poscanje. Se explica por varios factores, pero que en resumen se traduce como pérdida de confianza de los inversores con el Gobierno. A los problemas de reservas internacionales y una brecha que sigue en niveles elevados se agregó la fuerte intervención por parte del BCRA con el objetivo de bajar los tipos de cambio paralelos, el cual fue parcialmente efectivo, pero terminó afectando también las paridades en dólares”.