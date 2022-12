Clave para Argentina: mejora la proyección de crecimiento para la economía brasileña

En ese contexto, de acuerdo al Boletín Focus que divulgó el Banco Central brasileño en base al análisis de bancos y consultoras privadas, la proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) se elevó al 3,05% para este año, mejorando con respecto del 2,81% de la semana previa. De hecho, a lo largo de 2022, los analistas fueron revisando al alza sus estimaciones: en enero, se proyectaba una mejora de apenas el 0,3%.

Se trata de un dato fundamental para Argentina. Es que, según suelen señalar analistas, en general se estima que por cada punto de PBI que crece Brasil, la economía argentina se beneficia en 0,3 puntos de crecimiento.

En tanto, para 2023, la estimación de crecimiento del PBI pasó de un crecimiento del 0,7% a un avance del 0,75%. Por otra parte, la semana pasada el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) indicó una expansión del PBI del 3,6% en el tercer trimestre de este año, en comparación con igual período de 2021.

Así, la economía brasileña creció menos de lo esperado, a pesar de un multimillonario paquete de estímulo fiscal que amplió la ayuda social a los sectores más vulnerables y redujo los impuestos en el contexto electoral. Según los datos oficiales, el PBI se expandió un 0,4% entre julio y septiembre con respecto al trimestre anterior, por debajo de las estimaciones de los analistas.

Intercambio comercial

El mes pasado, el saldo comercial volvió a ser superavitario para Argentina por primera vez desde diciembre de 2021. “Luego de diez meses consecutivos de déficit (u$s232 millones por mes en promedio), noviembre presentó un saldo positivo con Brasil de u$s57 millones. Sin embargo, es importante destacar que el superávit se redujo notablemente en relación con el de igual mes del año pasado (-81,6% i.a.), cuando había alcanzado los u$s307 millones”, remarcó la consultora Abeceb.

“El superávit fue consecuencia de la notable desaceleración evidenciada en el crecimiento de las importaciones, que logró compensar la caída de las exportaciones. En rigor: las importaciones crecieron 13,9% y alcanzaron los u$s1.193 millones, mientras que las exportaciones cayeron 7,8% y totalizaron los u$s1.249 millones”, agregaron desde la firma.

Así, en los primeros once meses del año el déficit bilateral acumulado fue de u$s2.238 millones, lo que representa un notable deterioro en relación con el rojo del mismo período del año pasado (u$s26 millones).

“De esta manera, luego del superávit excepcional de 2021, este año se encamina a cerrar con un déficit comercial bilateral en torno a los u$s2.400 millones para la Argentina. De todas formas, vale destacar que este aún se encuentra casi un 30% debajo del promedio de u$s3.500 en 2004-2018”, subrayaron desde Abeceb.

Finalmente, al proyectar lo que puede ocurrir el próximo año, destacaron: “Si bien Lula buscaría una mayor integración regional en América del Sur y esto podría darle algún impulso adicional al comercio bilateral, el flujo comercial no debería variar sustancialmente, ya que aún faltan propuestas concretas para superar cuestiones estructurales. Existe una importante concentración en sectores tradicionales que derivó en una consistente caída del flujo comercial entre ambos; hay una agenda técnica pendiente y con trabas (licencias, normativas, doble arancel, etc.); y existe escasa integración financiera (la discusión sobre el uso de monedas locales para el comercio no presenta avances)”.