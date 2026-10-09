CABA busca emitir un bono para cancelar deuda con proveedores ante la caída de la recaudación

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, envió un proyecto para pedir autorización a la Legislatura. La iniciativa contempla la emisión de títulos públicos por hasta $600.000 millones. Funcionarios del Ejecutivo explicaron su alcance y respondieron preguntas de la oposición.

La Ciudad de Buenos Aires impulsa un proyecto en la Legislatura porteña para cancelar con bonos las deudas de proveedores con el Estado. La iniciativa busca regularizar las obligaciones con las empresas contratistas de bienes, servicios y obra pública y quitar presión a las cuentas públicas a raíz de la caída en la recaudación por la merma en la actividad económica.

El texto enviado por Jorge Macri junto con el Presupuesto 2027 busca luz verde para poder canjear deuda por títulos públicos con el fin de "resguardar el cumplimiento del plan de Gobierno" y preservar "la ecuación económica-financiera de los proveedores", sin incrementar los pasivos.

En los considerandos del proyecto, CABA prevé estructurar los bonos de manera que los vencimientos no afecten las finanzas de la administración macrista y, al mismo tiempo, permita cancelar las obligaciones con las empresas .

Al respecto de la deuda, deberán encontrarse debidamente "emitidas, conformadas y aprobadas por la autoridad competente, devengadas, exigibles y pendientes de cancelación" al momento de la colocación de los títulos.

En ese marco, el Gobierno porteño busca aprobación para emitir títulos en moneda local por un monto de hasta $600.000 millones . El plazo mínimo de amortización será de un año. La tasa de interés de referencia será la fijada por el BCRA para los depósitos a plazo fijo mayoristas de 30 a 35 días de montos mayores o iguales a $1.000.000.000 (TAMAR).

La ley aplicable para los títulos será la de la República Argentina. "Los conflictos que pudieren presentarse en relación a los títulos, sus cupones, si los hubiera, y los contratos y acuerdos relativos a su emisión, quedarán sometidos a la jurisdicción del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dijo.

El Gobierno defendió el proyecto y la oposición pidió más detalles

Lorena Flores, subsecretaria de Hacienda, asistió este jueves a la Legislatura porteña para brindar detalles del proyecto. "El bono a proveedores tiene que ver con una herramienta financiera para hacer frente a una caída de recursos para el 2026 que ronda los $600.000 millones", dijo y explicó que prevé un vencimiento para el 2029 y tasa TAMAR sin margen. Los legisladores pidieron a la funcionaria que informe cuál es el estado actual de la deuda.

Sebastián Nagata, de Confianza y Desarrollo, planteó sus reparos respecto a habilitar un endeudamiento para cubrir gasto corriente. "Va a generar intereses y puede generar modificaciones en las relaciones contractuales con futuros proveedores. Por lo tanto, quisiéramos entender cuál es el universo total y si será voluntario o compulsivo", preguntó.

Claudia Neira, de Fuerza Buenos Aires, también solicitó mayor información para poder avanzar en el debate. "Quisiéramos saber, como decía el diputado (Nagata), el monto actual adeudado pero también la cantidad y tipo de proveedores, la antigüedad, el nivel de concentración que tengan los proveedores, la naturaleza de lo contratado y los organismos deudores", marcó.

Luego puso en duda que, tal como señala el proyecto, los títulos no incrementen el pasivo de la Ciudad. "Si bien es un bono para saldar deuda a proveedores, hay intereses y se deberían incrementar los pasivos", planteó y pidió tener más detalles.

Flores aseguró que "no representa un gasto adicional para la Ciudad" y manifestó que el objetivo es seguir manteniendo los niveles de funcionamiento del Gobierno, las obras pactadas y los niveles de servicios, ante la caída de la recaudación.

En cuanto al valor del bono, la funcionaria afirmó que busca equiparar la caída en Ingresos Brutos. "Representa el 6% aproximado que prevemos de caída de IIBB al cierre del 2026", explicó.

Respecto a la pregunta de los legisladores sobre la deuda de proveedores actual, Flores aseguró que "hoy no hay deuda" sino que "dependerá del proyectado en el año" y que, eventualmente, conversarán con cada uno para evaluar los casos. En cuanto a los intereses, aclaró que están contemplados: "Son $114.000 millones".

La caída en la recaudación se suma a las demoras en el cobro de la coparticipación. Nación y CABA acordaron cancelar $813.000 millones de la deuda con cuatro bonos: los primeros dos vencieron el 30 de junio y el 31 de agosto por el 20% del total cada uno.

Aún restan ingresar a las cuentas porteñas otro título por 20%, que se pagará a fin de octubre, y un cuarto bono por el 40% que vencerá en abril del 2027. El último se cobrará en el próximo período y representa el monto más importante, lo que añade presión a las cuentas de la Ciudad.

Fuentes gubernamentales informaron a Ámbito que la regularización de toda la deuda descomprimiría la situación actual, golpeada por la caída de la actividad. Además, señalan que, por fuera del acuerdo, Nación acumula un atraso de un mes en el pago de la coparticipación.

El Gobierno porteño espera lograr la aprobación del proyecto con votos de la oposición, en una Legislatura que tiene al PRO en minoría. Desde los bloques esperan mayores precisiones para evaluar los próximos pasos, mientras en agenda comienza también a discutirse el Presupuesto 2027 de Jorge Macri.