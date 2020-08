El costo de la construcción subió, pero sigue muy lejos del salto en el valor del dólar

Es que, tal como publicó este diario, el costo de la construcción medido en dólares evidenció una baja considerable en los últimos años. Mientras que históricamente el metro cuadrado de una vivienda se cotizaba en torno a los u$s1000, actualmente ese valor ronda los u$s400. De hecho, según señalaron desde el Grupo Construya (que nuclea a las empresas que venden insumos para las obras), “es un momento histórico en el metro cuadrado por dólar billete, es el momento más barato de los últimos 35 años”.

Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), coincide en que este “abaratamiento” en dólares puede ayudar a impulsar el sector (y, por ende, la economía) una vez que se habiliten las obras en el AMBA. “Construcción suburbana, edificios premium residenciales la Ciudad de Buenos Aires y depósitos para e-commerce. Son los tres segmentos atractivos, en los que hay más oportunidades”, señaló Tabakman a este diario, aunque aclaró que de cara al futuro “el mercado va a reaccionar, pero depende de la confianza en general”.

Para Alejandro Ginevra, presidente de la desarrolladora GNV Group, “lo barato de construir en dólares es relativo”. “Hay obras grandes que tienen muchos insumos importados y productos dolarizados, como el hormigón y el aluminio. En obras de envergadura, está más barato, pero no tanto como lo es para hacer una refacción, por ejemplo”, señaló Ginevra, quien de todas formas agregó: “Construir en un lote es más barato, o algún edificio en algún que otro barrio. Es decir que se abarató, si se quiere, para las construcciones chicas, pero no así para las grandes empresas”. Más allá de los dólares, el desarrollador señaló que habrá una oportunidad para invertir en moneda local: “Sin lugar a dudas el sobrante de pesos que va a haber en la economía, va a hacer que se vuelque a la construcción, más si la gente no puede comprar en dólares. Una de las pocas posibilidades para dolarizarse es comprando inmuebles. Entonces, la inversión en pozo va a ser la vedette para los próximos meses”.