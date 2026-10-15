Créditos hipotecario: los barrios porteños con mayor demanda de préstamos

Con los préstamos otra vez disponibles, muchos compradores empiezan a mirar qué zonas de la Ciudad ofrecen precios más accesibles para llegar a su primera vivienda.

Con más créditos disponibles, las compras de viviendas empiezan a moverse en distintos barrios de la Ciudad, aunque no todos tienen la misma demanda.

Los créditos hipotecarios vuelven a ganar terreno en el mercado inmobiliario porteño , aunque el movimiento no se reparte por igual entre los barrios. Los bancos ya comenzaron a otorgar préstamos por millones de pesos y las primeras operaciones muestran cuáles son las zonas con valores más accesibles para comprar una vivienda.

El interés también se extiende fuera de la Capital Federal, con localidades del conurbano que mantienen una fuerte demanda de propiedades. Los relevamientos inmobiliarios permiten comparar cuánto cuesta el metro cuadrado y dónde resulta más fácil acercarse al valor necesario para comprar.

El Gobierno puso en marcha un programa que utiliza recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses para financiar préstamos hipotecarios. La iniciativa contempla hasta $2 billones destinados a los bancos para ampliar la oferta de crédito para vivienda.

Los bancos ya comenzaron a recibir fondos de Anses para ofrecer más créditos destinados a la compra de la primera vivienda.

La primera licitación permitió adjudicar $200.000 millones a 13 entidades financieras . En octubre se distribuyeron otros $200.000 millones entre 12 bancos, aunque algunos participaron de ambas operaciones. Los préstamos deben ofrecer un plazo mínimo de 15 años y una tasa que no supere el 7,5% anual más UVA .

Los créditos UVA se ajustan por inflación, por lo que tanto la deuda como las cuotas pueden aumentar con el tiempo. Antes de solicitar uno , es importante revisar las condiciones de cada banco y calcular qué parte de los ingresos familiares se destinará al pago mensual.

El Banco Ciudad es una de las entidades que ya comenzó a utilizar estos fondos. Aprobó 184 préstamos por $15.355 millones y ofrece una línea para primera vivienda con una tasa del 6,5% anual más UVA. Además, permite financiar hasta el 75% del valor de la propiedad, con un plazo máximo de devolución de 25 años.

Los barrios porteños más beneficiados para acceder a un crédito hipotecario

No todos los barrios de Buenos Aires tienen los mismos valores, y esa diferencia se nota especialmente entre el norte y el sur de la ciudad. Para quienes dependen de un préstamo, una propiedad más barata también reduce el dinero necesario para cubrir el anticipo.

Un relevamiento inmobiliario de 2017 ya señalaba a Parque Patricios, Barracas, La Boca, Mataderos, Parque Chacabuco, San Telmo y Nueva Pompeya entre las zonas favorecidas por los créditos hipotecarios de aquella época.

Los valores de septiembre de 2026 muestran que varios de esos barrios siguen entre los más accesibles. El metro cuadrado de los departamentos en venta costaba, en promedio, u$s1.406 en La Boca, u$s1.607 en Parque Patricios y u$s1.626 en Mataderos.

En Barracas, el metro cuadrado llegaba a u$s1.865 y en Parque Chacabuco a u$s1.875. Nueva Pompeya tenía uno de los registros más bajos, con u$s1.258. Como referencia, en Palermo el promedio alcanzaba los u$s3.245.

Las primeras operaciones de la nueva línea del Banco Ciudad también permiten ver dónde se están comprando propiedades con financiación. Entre los barrios elegidos aparecen La Boca, Parque Chacabuco, Parque Avellaneda, Flores y Liniers, con departamentos de uno a tres ambientes.

Los usados de tres ambientes aparecen entre las opciones para familias que necesitan más espacio sin alejarse tanto del presupuesto disponible. Antes de avanzar, la propiedad debe tener la documentación en regla para superar la evaluación del banco y poder ser incluida en la operación.

Los precios más bajos de algunos barrios del sur porteño permiten comprar con un crédito sin necesitar tantos ahorros para el anticipo. Freepik

La zona oeste también en alza

La búsqueda también se extiende fuera de la Capital Federal. En el oeste del conurbano bonaerense hay localidades con una amplia oferta de departamentos y valores que, en algunos casos, quedan por debajo de los registrados en distintos barrios porteños.

Ramos Mejía, Haedo y Morón están entre las zonas que más interés despiertan. Un relevamiento de septiembre de 2026 ubicó a Ramos Mejía como la localidad más buscada del oeste por cantidad de visitas a publicaciones de propiedades. Después aparecieron Haedo, Morón, Francisco Álvarez e Ituzaingó Norte.

Esas búsquedas no corresponden exclusivamente a personas que planean solicitar un crédito hipotecario. También incluyen compradores con ahorros propios o que recurren a otras formas de financiación.

En cuanto a los valores, Morón aparece entre las opciones más económicas, con un promedio de u$s1.504 por metro cuadrado en septiembre de 2026. En Ramos Mejía llegaba a u$s1.719, mientras que en Haedo alcanzaba los u$s1.753. Ituzaingó Norte tenía un promedio de u$s2.017 por metro cuadrado. La diferencia frente a Morón era de u$s513 por cada metro cuadrado.