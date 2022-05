Cripto: Ripio sale a buscar grandes inversores de la Argentina y Brasil

“La crisis de Terra hizo que todo el mundo hablara del mercado de criptomonedas, incluso aquellos que no estaban participando. Así, recibimos consultas de todo tipo y la gente se dio cuenta que existen activos diferentes, que son muy confiables. Y el saldo terminó siendo positivo, a pesar de provenir de una experiencia negativa. Por eso decimos que no existe la mala publicidad”, explicaron.

De hecho, Ripio renovó su servicio premium para clientes de alto patrimonio, que pasó a llamarse Ripio Select e incluye una nueva propuesta de valor con una plataforma que facilita el registro de clientes y simplifica las operaciones y movimientos.

Entre las nuevas funcionalidades de la plataforma de Select, figuran la custodia directa de los criptoactivos para clientes, la recepción y envío de criptomonedas y tokens y el soporte y asistencia directa dentro de la misma plataforma. Además, cuenta con proteción de doble factor de seguridad (2FA) en todas las operaciones y flujos, además de estrictos procesos y controles de Compliance.

“El rebranding forma parte de un conjunto de acciones que tenemos previsto desarrollar en lo inmediato con el objetivo de seguir creciendo en Argentina y la región y atraer nuevos clientes. Al desembarco en Brasil se sumará Estados Unidos, Uruguay, México y Colombia, acompañando así la misión de Ripio de ser la puerta de acceso al mundo cripto también en toda la región”, explicó Matías Dajcz, VP Global de Ripio Select.

Ripio es la principal plataforma de activos digitales de Argentina y una de las empresas cripto de mayor crecimiento en la región. Cuenta con más de 3 millones de usuarios y tiene más de 360 empleados a nivel global. Fue fundada en 2013 por el desarrollador y emprendedor argentino Sebastián Serrano y además de su expansión internacional forjó alianzas estratégicas con empresas globales como Mercado Pago, Visa y Circle.

El objetivo de Ripio para este año es duplicar los 3,2 millones de usuarios que la plataforma tiene concentrados básicamente en Argentina y Brasil. “El argentino es más de holdear (mantener la inversión por un tiempo para buscar ganancias), en cambio el brasileño hace trading (compra y vende para buscar ganancia inmediata)”, explicó Dajcz sobre el comportamiento de los usuarios en sus principales mercados.

Sobre el derrumbe de Luna, aclaró que Ripio no ofrecía activos Terra así que no quedó involucrada en el crash que afectó a sus tenedores. Y si bien pone a disposición de sus usuarios una cantidad amplia de criptos, no ofrece un portafolio determinado ni recomienda en cuál invertir. Sólo opera como exchange, es decir como una plataforma para que un inversor, sea persona o institucional, pueda operar en el mercado con los activos cripto que desee.Por ello cobra una comisión que ronda el 1% para las inversiones más chicas y puede bajar hasta 0,6% para las más grandes, que mueven varios millones.