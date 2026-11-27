El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene previsto desembarcar en Salta para firmar un convenio con el gobernador Gustavo Sáenz. El acuerdo busca impulsar la recuperación de dos ramales estratégicos para la minería, aunque no implica compromisos de inversión por parte de las compañías.

El convenio previsto para el lunes 30 de noviembre busca dar un paso político frente a esa discusión y respaldar la recuperación de ambos ramales.

El próximo lunes 30 de noviembre será una jornada clave para la infraestructura y el desarrollo productivo del norte argentino. Además de la firma del FID de Argentina GNL en el Palacio Libertad, con YPF, la italiana ENI y XRG, el brazo de inversiones de la emiratí Adnoc, el Gobierno nacional prevé avanzar con un acuerdo para recuperar los ramales C14 y C15 del Belgrano Cargas, dos corredores ferroviarios estratégicos para la minería de la Puna y la integración logística de la región.

Al menos dos fuentes empresarias consultadas por Energy Report confirmaron que el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y su equipo tienen previsto viajar el lunes a Salta . Según esas fuentes, por ahora el convenio será firmado por el gobernador salteño, Gustavo Sáenz , y no por el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir .

Sin embargo, el alcance del acuerdo todavía genera expectativas y algunas precisiones. Las empresas mineras no fueron convocadas a firmar compromisos de inversión y, según fuentes consultadas por este medio, lo que se rubricará será un convenio de apoyo a la recuperación ferroviaria, que no representa una confirmación de desembolsos privados.

“Lo que se firma el lunes es un acuerdo de apoyo”, resumió una de las fuentes empresarias. Otra aclaró que, si bien la iniciativa es positiva, “este convenio no implica confirmación de inversión”.

El ramal C14 conecta Salta con Socompa y permite la vinculación ferroviaria con Chile y los mercados del Pacífico. Su recuperación es considerada fundamental para acompañar el crecimiento de la minería, especialmente los proyectos de cobre y litio que se desarrollan en la Puna.

La disponibilidad de un corredor ferroviario confiable permitiría mejorar el transporte de insumos, equipos y producción minera, además de fortalecer la salida hacia los mercados internacionales.

El C15, por su parte, conecta Perico, en Jujuy, con Pocitos, en la frontera con Bolivia. Se trata de un corredor relevante para la integración regional y para las economías agroindustriales del norte provincial. Ambos ramales se articulan con el nodo logístico de General Güemes, donde confluyen conexiones ferroviarias hacia Chile, Bolivia y el sur del país.

El gobernador Sáenz celebró el anuncio realizado por Santilli durante su presentación ante el Senado y lo calificó como un “histórico anuncio”. “Cada vez más cerca de concretar el sueño de todos los salteños de recuperar los ramales C-14 y C-15”, expresó el mandatario, quien recordó que la rehabilitación de estos corredores fue uno de los planteos que sostuvo como innegociables ante Nación.

“Nuestro Norte no puede seguir postergado y voy a dejar todo lo que esté a mi alcance para que Salta siga creciendo y se integre cada vez más al mundo”, afirmó.

Sáenz también destacó el alcance regional de las obras y la posibilidad de mejorar las conexiones hacia ambos océanos. “Este anuncio, de los más importantes de la historia de la región, les dará a Salta y a otras provincias las salidas al Atlántico y al Pacífico que tanto necesitábamos”, sostuvo.

Las mineras respaldan el acuerdo, pero todavía no firmarán inversiones

La expectativa por la recuperación de los ramales C14 y C15 está vinculada con las gestiones que Salta viene realizando para que las obras ferroviarias no queden sujetas a decisiones optativas dentro del proceso de concesión del Belgrano Cargas.

No obstante, fuentes empresarias consultadas por este medio aclararon que ninguna compañía fue convocada a firmar el convenio del lunes y que, por ahora, no hay compromisos privados de inversión formalizados.

Una de las empresas consultadas sostuvo que mantiene su posición respecto de la licitación del Belgrano Cargas: la respeta, la apoya y considera que es el camino para organizar la futura operación de la red, pero no participará de la compulsa. “Las empresas no firman nada, nosotros estamos interesados en el C14 y es cierto y estamos a favor de cómo se organiza desde el Gobierno la privatización, pero a través de la licitación”, explicó la fuente.

La Resolución 1914/2026 trasladó la apertura de ofertas, originalmente prevista para noviembre, al 21 de diciembre, si es que no se prorrga nuevamente. Sin embargo, las últimas modificaciones no habían incorporado las garantías que Salta y los sectores productivos reclamaban para el C14 y el C15.

La compañía señaló que no cuenta actualmente con los fondos ni con la intención de asumir la concesión de esos ramales. Su expectativa es que, una vez adjudicado el Belgrano Cargas, pueda sentarse a conversar con el consorcio que resulte ganador para definir condiciones y detalles de una eventual participación en el C14.

“Lo que vamos a hacer es conversar y arreglar con los que ganan el ramal de la concesión, con los cerealeros”, agregó otra fuente empresaria.

En esa línea, una de las consultas indicó que hubo contactos informales con los participantes de la licitación, pero que las conversaciones para avanzar con inversiones todavía están en una etapa inicial.

C14: interés de Rio Tinto y conversaciones en una etapa preliminar

Entre las compañías mencionadas en torno a la recuperación del C14, una fuente empresaria señaló que, por ahora, Rio Tinto Litio sería la que más interés mostró en avanzar con una participación. “Por el C14 nadie está en condiciones de firmar nada hoy, el único que tiene ganas de participar es la gran minera de litio presente en tres provincias”, afirmó.

Según esa fuente, otras empresas esperan que avance la licitación para evaluar inversiones en mejoras de los tramos que les resultan de interés. También aclaró que una de las compañías asiáticas mencionadas públicamente no sería la que realmente analiza participar: se trataría de otra firma de origen asiático, pero de un país distinto de Corea del Sur.

En cuanto a los productores europeos de litio, la fuente indicó que por ahora no muestran interés en los ramales. Según explicó, algunas compañías centroeuropeas consideran que el costo del transporte ferroviario no sería competitivo frente al camión.

Las precisiones reflejan que el interés empresario existe, pero todavía no se tradujo en compromisos concretos de inversión. La recuperación de los ramales dependerá, en buena medida, de cómo se resuelva la concesión y de las condiciones que se acuerden con los futuros operadores.

C15: el compromiso de Nación, una expectativa para Jujuy

Para el C15, las fuentes empresarias consideraron especialmente relevante que el Gobierno nacional asuma el financiamiento de las obras. “Si el Gobierno se compromete a financiar el C15 es un golazo”, admitió una de las fuentes consultadas.

El corredor conecta Perico, en Jujuy, con Pocitos, en la frontera con Bolivia, y podría contribuir a mejorar la integración logística de la provincia y el movimiento de cargas agroindustriales y mineras.

Sin embargo, hasta el momento no se confirmó la participación del gobernador jujeño en la firma del lunes. Según las fuentes consultadas, el acuerdo se rubricaría en Salta con Sáenz, mientras que la presencia de Jujuy y los alcances de los compromisos para el C15 todavía deberán definirse.

El reclamo del Norte: que las obras no sean optativas

La firma del convenio se vincula con las gestiones que Sáenz viene realizando para que la rehabilitación de los ramales C14 y C15 sea una condición obligatoria dentro del proceso de concesión del Belgrano Cargas y no quede sujeta a la voluntad de las futuras empresas operadoras.

En octubre, el gobernador, junto con representantes de la Mesa Empresaria y Productiva de Salta, había planteado formalmente la necesidad de garantizar las inversiones ferroviarias. La preocupación también fue trasladada por la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, durante el Informe de Gestión Nº 146, cuando pidió a Santilli una solución concreta para ambos corredores.

El reclamo se apoyaba en el diseño de los pliegos de concesión, que dejaban las obras de recuperación de estos ramales como optativas. Para las entidades del Norte, esa condición podía generar un problema: las vías más deterioradas son precisamente las que necesitan inversión para volver a captar carga, pero el esquema de adjudicación podría favorecer a los tramos que ya tienen actividad.

La abogada Florencia Palavecino, quien analizó el proceso en una emisión de Sobremesa, advirtió que esa condición estaba expresamente contemplada en los documentos de la licitación. “Estos ramales, al leer los pliegos, advertimos que habían quedado como optativos”, señaló.

Palavecino destacó la importancia del C14 para la conexión con Chile y los mercados del Pacífico, en particular para la actividad minera: “Nos abre los mercados del Pacífico y tiene que ver con la minería, con el cobre, con el litio; es fundamental para la provincia de Jujuy”.

También puso el foco en el impacto que podría tener la recuperación ferroviaria sobre los costos de transporte. Según explicó, trasladar una tonelada de granos desde el norte de Salta hacia Rosario puede costar u$s80, mientras que el tren podría reducir ese costo hasta un 30%.

La especialista pidió que el anuncio político se traduzca en compromisos verificables: “No es lo mismo verbalizar y manifestar una decisión política que concretarla. Como quien dice, ‘del dicho al hecho’, así que tenemos que seguir controlando esto”.

Una concesión ferroviaria que puede definir el desarrollo por 50 años

El abogado y especialista en derecho administrativo y regulatorio Santiago Barbaran también había advertido sobre el impacto del diseño de la concesión del Belgrano Cargas. Su planteo apunta a revisar los incentivos previstos para las futuras adjudicatarias y evitar que los ramales de menor tráfico queden relegados.

“El ferrocarril mueve hoy apenas el 5% de la carga argentina”, sostuvo. En países con geografías y matrices exportadoras comparables, el tren transporta entre el 20% y el 40%, una brecha que, según su análisis, encarece la logística y resta competitividad al agro, la energía y la minería.

Barbaran consideró que la recuperación ferroviaria debe entenderse como una política de integración territorial y productiva, y no solamente como una mejora del servicio. “Ningún modelo es mágico: rinde por cómo se diseñan los incentivos a invertir y a sumar carga nueva”, subrayó.

El especialista cuestionó que el sistema de evaluación de las ofertas combine el peaje por tonelada-kilómetro con un menú cerrado de obras, ya que ese esquema podría favorecer a los corredores que ya concentran grandes volúmenes de carga y no premiar la reconstrucción de los tramos más deteriorados.

Entre sus propuestas, planteó que las obras estratégicas del C14 y el C15 sean obligatorias, que se premie la reconstrucción de la infraestructura a un estándar útil y que se incorporen mecanismos de interconexión e intermodalidad.

La licitación del Belgrano Cargas tuvo modificaciones en su cronograma. La Resolución 1914/2026 trasladó la apertura de ofertas, originalmente prevista para noviembre, al 21 de diciembre, si es que no se prorrga nuevamente. Sin embargo, las últimas modificaciones no habían incorporado las garantías que Salta y los sectores productivos reclamaban para el C14 y el C15.

El convenio previsto para el lunes 30 de noviembre busca dar un paso político frente a esa discusión y respaldar la recuperación de ambos ramales. Pero, según las fuentes empresarias consultadas, todavía no representa una confirmación de inversiones privadas ni define quién financiará y ejecutará cada obra.

Para la minería de la Puna, el agro y las economías regionales, contar con trenes confiables puede significar menores costos logísticos, más competitividad y mejores condiciones para atraer inversiones. El desafío ahora será transformar el acuerdo de apoyo en compromisos concretos y obras que permitan recuperar dos corredores que el Norte considera estratégicos.

Como advirtió Barbaran al analizar el proceso de concesión: “El que surja de esta licitación quedará fijado por medio siglo, y con él las economías regionales que queden conectadas”.