Mark Ruffalo apuntó contra el ICE y Donald Trump en los Golden Globes: "El peor ser humano"

Mark Ruffalo junto a su esposa en la alfombra roja de los Golden Globes.

Mark Ruffalo protestó contra el ICE en los Golden Globes, calificando a Donald Trump de “el peor ser humano”.

Esto ocurre tras el asesinato a tiros de Renee Nicole Good en Minneapolis la semana pasada a manos de un agente del ICE durante un operativo migratorio a gran escala. La muerte de la galardonada poeta, esposa y tres hijos, ha desatado protestas generalizadas en Estados Unidos.

Good, voluntaria de patrullas vecinales para monitorear la actividad del ICE, recibió un disparo en su auto, y las imágenes muestran que ocurrió segundos antes de que intentara huir del enfrentamiento. Sin embargo, funcionarios del DHS afirmaron que intentó atropellar al agente.

A raíz de los acontecimientos, durante la ceremonia de los Globos de Oro de anoche (domingo 11 de enero), Ruffalo fue visto luciendo un pin en su solapa con la inscripción "BE GOOD" (SÉ BUENO).

El reclamo de Mark Ruffalo contra ICE y Donald Trump “Esto es para Renée Nicole Good, quien fue asesinada”, declaró a USA Today en la alfombra roja. “Estamos en medio de una guerra con Venezuela, a la que invadimos ilegalmente. [Trump] le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa”.

"Lo único que le importa es su moral, pero es un delincuente convicto. Es el peor ser humano. Si confiamos en la moral de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas". “Así que esto es para ella”, añadió el actor. “Esto es para la gente en Estados Unidos que está aterrorizada y asustada hoy en día. Sé que soy uno de ellos. Amo a este país. Y lo que veo aquí no es Estados Unidos”. Ruffalo, quien fue nominado a Mejor Actuación de un Actor Masculino en una Serie de Televisión Dramática por la serie policial de HBO Task, comentó sobre su asistencia a la ceremonia: "Quiero estar aquí para celebrar, y lo voy a celebrar, y estoy orgulloso de tener una nominación al Globo de Oro. Pero también, esto ya no es normal, y no sé cómo puedo quedarme callado". video mark ruffalo