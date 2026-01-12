La curiosa campaña de Donald Trump para incentivar el consumo lácteo: "El bigote de leche está de regreso"

El Departamento de Agricultura difundió una imagen del presidente para impulsar la leche entera y oficializar el cambio en la política alimentaria desde 2026.

Donald Trump, convertido en imagen de campaña, impulsa el regreso de la leche entera como símbolo del nuevo giro alimentario en Estados Unidos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) difundió una imagen del presidente Donald Trump para incentivar a la población a consumir leche entera y presentó así el giro de la política alimentaria federal, que elimina las restricciones a las grasas saturadas naturales y restituye este producto en las escuelas a partir de 2026.

La imagen, compartida en redes oficiales bajo el lema “El bigote de leche está de regreso” , se convirtió en el símbolo de una campaña nacional que busca revertir décadas de recomendaciones nutricionales centradas en productos descremados. Desde la Casa Blanca sostienen que la grasa láctea cumple un rol clave en el desarrollo infantil y la salud metabólica.

La difusión de la imagen acompaña la implementación de la Ley de Leche Entera para Niños Saludables (Whole Milk for Healthy Kids Act), firmada por Trump y ejecutada por el USDA. La norma autoriza nuevamente la oferta de leche entera y al 2% en los comedores escolares, una opción eliminada en 2012 durante el gobierno de Barack Obama.

“Estamos devolviendo el sabor y la nutrición a nuestras escuelas” , declaró el presidente durante un acto con productores lácteos en Wisconsin. Según el Gobierno, la prohibición de la leche entera provocó mayor desperdicio de alimentos, ya que muchos estudiantes rechazaban las versiones descremadas por su sabor y bajo poder saciante.

Detrás del relanzamiento de la campaña láctea aparece la influencia del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. , principal impulsor de las nuevas Guías Alimentarias 2025-2030. Kennedy cuestionó que las grasas naturales hayan sido “demonizadas” durante años, mientras se permitió el consumo excesivo de azúcares y aceites ultraprocesados.

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, fue una de las figuras clave detrás del cambio en las Guías Alimentarias federales.

En línea con esa visión, el USDA modificó sus directrices oficiales y presentó una nueva pirámide alimentaria que prioriza los “alimentos reales”. En ese esquema, los lácteos enteros y las proteínas animales recuperan protagonismo, desplazando a los carbohidratos refinados.

Por qué Donald Trump fomenta el consumo de leche

La campaña encabezada por la imagen de Trump apunta a reactivar a la industria láctea, golpeada por la caída del consumo de leche líquida y el avance de alternativas vegetales. Con el regreso del producto a las escuelas y el respaldo estatal, el USDA proyecta una recuperación de las granjas familiares del cinturón lechero.

“Es un día histórico para nuestros granjeros”, afirmó la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins. “Al incentivar nuevamente el consumo de leche entera, no solo fortalecemos los huesos de nuestros niños, sino también la economía rural”.

Donald Trump.jpg Con apoyo estatal y una imagen presidencial como emblema, el “bigote de leche” vuelve al centro del debate nutricional.

Organizaciones como la Asociación Americana del Corazón expresaron preocupación por un posible aumento en la ingesta de grasas saturadas. Sin embargo, la administración Trump sostiene su postura y cita estudios recientes que indican que la grasa láctea no tiene una relación directa con enfermedades cardiovasculares y podría incluso reducir el riesgo de diabetes tipo 2.

Con una imagen presidencial como emblema y cambios concretos en la dieta federal, el “bigote de leche” vuelve a ocupar el centro del debate nutricional en Estados Unidos.