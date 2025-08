Donald Trump reveló que baraja cuatro candidatos para reemplazar a Jerome Powell en la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reveló este lunes que tiene en carpeta cuatro candidatos para suceder al titular de la Reserva Federal norteamericana (Fed), Jerome Powell , a quien busca desplazar de su cargo . Entre los candidatos no se encuentra el secretario del Tesoro, Scott Bessent , quien habría rechazado el cargo por preferir mantenerse en su actual función.

"Me encanta Scott, pero él quiere quedarse donde está" , declaró Trump en una entrevista a la televisión norteamericana, elogiando la gestión del funcionario. "Está haciendo un gran trabajo y quiere seguir haciendo lo que hace. No lo quiere. Le gusta ser secretario del Tesoro", añadió el mandatario.

Trump relató que consultó directamente a Bessent sobre su interés en dirigir el banco central estadounidense. "Anoche le pregunté si esto es algo que desea. Me dijo que no, que quiere quedarse donde está. De hecho, me dijo: 'Quiero trabajar contigo. Es un gran honor'", comentó.