Los empresarios extranjeros que eligieron la Argentina para "prepararse para el apocalipsis"

Se trata de instalaciones como casas prefabricadas, domos y hasta pistas de aterrizaje en ranchos además de zonas urbanas. Algunos de los compradores corresponden a empresarios del mundo de la tecnología y comunicaciones.

El nombre de una serie de empresarios comenzaron a resonar en el último tiempo, tras elaborar simpatías por el territorio argentino. En esa línea, se dieron a conocer distintas adquisiciones de casas, ranchos y más con el supuesto objetivo de tener refugio ante una posible conflicto mundial de características catastróficas.

Algunas de las instalaciones que se pueden mencionar constan de casas prefabricadas, domos y hasta pistas de aterrizaje, como es el caso del rancho Wamani a la altura de la cordillera de los Andes. Este sitio se asocia al empresario tecnológico argentino-español Martín Varsavsky,

“Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial; las líneas de batalla ya están trazadas. Tiene todo el sentido del mundo tener un refugio”, afirmó en cita a The Irish Times en referencia a los conflictos actuales que implican a Rusia, China, Corea del Norte e Irán contra “la mayor parte del resto” del mundo.

Además de la tendencia a la que se sumó Varsavsky en la Argentina, aparecen otros nombres en la lista de ejecutivos que buscan "refugios" en el mundo: Peter Thiel compró terrenos en zonas remotas de Nueva Zelanda , mientras Mark Zuckerberg posee un rancho en Hawái. Por su parte, el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman , estimó en una ocasión que la mitad de los multimillonarios de Silicon Valley contaban con algún tipo de "seguro contra el apocalipsis".

Pero desde la visión de Varsavsky, "toda Argentina y la región del Cono Sur" podrían sustentar "sociedades complejas" en caso de guerra nuclear , debido a su distancia de los objetivos de misiles y las nubes de radiación, además de por su abundante producción de alimentos y energía.

Además de la tendencia a la que se sumó Varsavsky en la Argentina, aparecen otros nombres en la lista de ejecutivos.

Varsavsky, que según Forbes posee una fortuna de u$s700 millones, compró la propiedad de Wamani en diciembre de 2023, semanas después de la elección de Javier Milei, junto a cinco empresarios argentinos y estadounidenses como co-inversores. Entre ellos se encuentran Alec Oxenford, emprendedor tecnológico y embajador de Milei en Washington, y Dan Lubetzky, multimillonario fundador de la empresa de barritas energéticas Kind.

Las instalaciones en Wamani están equipados con paneles solares, a la par que Varsavsky planea comprar ganado para pastorear las 32.000 hectáreas de matorrales de la zona, que incluyen un pico de 5.000 metros y varias montañas más. Su caso es el último, luego de que Thiel comprara una mansión en Buenos Aires en abril de este año, donde vivió con su familia durante dos meses.

Las instalaciones en Wamani están equipados con paneles solares, a la par que Varsavsky planea comprar ganado para pastorear. Mdzol

El antecedente: el caso de Peter Thiel

Thiel, cofundador de PayPal junto al empresario Elon Musk, cuenta con un patrimonio que supera los u$s30.000 millones y en abril de este año compró la casa más cara de Buenos Aires en una operación récord para el segmento premium de CABA. La propiedad se ubica en Barrio Parque y su valor gira en torno a los u$s12 millones.

La propiedad cuenta con aproximadamente 1.600 m2 cubiertos, una dimensión poco frecuente dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Su configuración responde al esquema clásico de las residencias de alta categoría, con una clara separación entre áreas sociales, privadas y de servicio.

En planta baja, la casa presenta doble acceso, un amplio living, escritorio, comedor formal y un sector destinado a platería y vinos. La cocina se integra visualmente con el jardín, mientras que los espacios de recepción se destacan por su amplitud y circulación fluida.