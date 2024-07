Energía lanzará créditos destinado a industrias y hogares para bajar el consumo y reducir la tarifa

“ Yo creo que ahora llegó la hora de la verdad, antes no había Ley de Bases, por lo tanto no teníamos reformas estructurales ”, dijo Chirillo, en referencia a la reciente aprobación de la iniciativa del Ejecutivo.

A su vez, el secretario de Energía comentó que “la situación geopolítica” puede ayudar a sostener relaciones bilaterales estables y duraderas: “a diferencia de otros países, no tenemos condicionantes y hemos establecido reglas que nos permitirán volvernos creíbles”. En ese sentido, afirma que Argentina “puede convertirse en un socio estratégico de la Unión Europea”.

Chirillo planteó frente a Simson una hoja de ruta bilateral que incluya, entre otros puntos, facilitar el “matching” entre oferta y demanda en operaciones de compra de GNL e hidrógeno renovable. La propia comisaria de Energía de la UE aseguró que el bloque será un demandante importante de hidrógeno verde. “Necesitamos trabajar juntos en la transición energética”, le respondió al Secretario.

De momento, las obras de infraestructura para GNL son tres: YPF LNG (plazo 2027), Floating LNG Fase I (plazo 2026) y LNG Chile (plazo 2026). A su vez, el Gobierno se compromete a no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en el año 2030.

En ese contexto, el representante del área energética adelantó que en los próximos días se conocerán detalles de una línea de financiamiento para pymes e industrias que permita la compra de equipamiento con mayor eficiencia energética, así logran bajar el consumo y, por tanto, las tarifas. Del mismo modo se hará con los usuarios residenciales vulnerables. “Si una casa quisiera cambiar la heladera por otra más eficiente, podrá hacerlo con este crédito”, ejemplifican en Energía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, posterga la actualización de los cuadros tarifarios desde abril, luego del último incremento que combinó quita de subsidios con reducción al límite de consumo a precio diferencial.

De todos modos, Chirillo admitió que Argentina no puede hacer la transición energética como lo está haciendo la Unión Europea, “que lo hace de una forma muy agresiva” ya que “no podemos seguir el camino de la electrificación".

La negativa se debe básicamente porque Argentina y España exhiben diferentes indicadores. Por caso,el PIB per cápita medido en dólares en España es de u$s 32.477, mientras que en Argentina es de u$s 13.730. A su vez, la cantidad de contribuyentes españoles es 19,8 millones, mientras que los argentinos son 7 millones, entre otros ítems.

En la presentación se expusieron los lineamientos de un modelo exportador de gas y de petróleo “de mercado, competitivo y libre entre oferta y demanda”. En esa línea, Chirillo apuesta a que CAMMESA deje de celebrar contratos con generadores y comprar combustible. “Se dejará a la inversión pública como motor de las inversiones para que sean las privadas las que cumplan ese rol, en el sector interno como externo”, confirma el Secretario.

Para que las inversiones se realicen, el Gobierno apuesta por la entrada en vigencia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): “es un oasis en el desierto para determinados sectores”, dijo Chirillo. De la mano de este quema, tomando las palabras de Horacio Marín, presidente de YPF, calculan a partir de 2030 una facturación de u$s 30 mil millones por año.