Franquicia en crisis: cerraron el 14% de los locales en tres meses

La presidenta de la AAMF, Susana Perrotta, mostró su apoyo a la decisión del Gobierno de preservar la salud de los ciudadanos y ciudadanas, pero remarcó que es necesario hacer "visibles los impactos de estas medidas y sus consecuencias en todos los rubros que operan con franquicias y de los comercios en general".

Según los datos del informe, la facturación de los locales durante este período cayó un 66% en promedio respecto a lo "esperable" para esta época del año. Pérdidas superiores a la media sufrieron los rubros de turismo y entretenimiento, y gastronomía, con bajas del 91% y del 69%, respectivamente.

La mayoría de los comercios reportó dificultades para afrontar el pago de salarios; el 76% respondió haber recurrido al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para abonar los sueldos de junio mientras que solo el 27% pudo, o podrá, garantizar el aguinaldo normalmente.

Entre otros problemas observados durante el aislamiento, la AAMF reflejó que 3 de cada 4 inquilinos logró acordar rebajas en el costo del alquiler, que casi el 60% de las franquicias tuvo que endeudarse por encima de los niveles previos, y duda poder cumplir con las obligaciones en tiempo y forma.

Por otra parte, el relevamiento señaló que el 75% de los comercios solicitó el préstamo a una tasa subsidiada del 24%, pero solo un tercio de ellos pudieron acceder al mismo.

"Luego de más de 100 días de aislamiento, la situación se ha vuelto realmente muy crítica para la gran mayoría de los empresarios y comerciantes pyme. Ya no alcanza con los ATP y los préstamos a tasa subsidiada a los que la mayoría no pueden acceder. Por eso, no sólo apoyamos el proyecto de ley de “Asistencia Integral al Rubro Gastronómico”, sino que necesitamos que sus beneficios se extiendan a otros sectores igualmente afectados, como hoteles, dependientes del turismo, servicios de entretenimiento y servicios de estética y salud", sentenció Perrota.