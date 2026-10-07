Gritos, cambios de personal y metas incumplidas: crece el malestar de Scott Bessent de cara a las elecciones

El secretario del Tesoro se encuentra en una encrucijada, debido al incumpliento de las metas económicas de la administración de Trump, según Wall Street Journal. A solo un mes de unas elecciones de medio término en las que se anticipa un revés electoral para la administración republicana.

Gritos y renuncias: el difícil momento de Scott Bessent en el gobierno de Trump.

El gobierno de Donald Trump deberá hacer frente a lo que probablemente sea una dura derrota en las elecciones de medio término que se realizarán el martes 3 de noviembre. Una parte no despreciable de ese malestar en el electorado norteamericano se corresponde al aumento de los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente y el encarecimiento de las hipotecas, producto de la volatilidad en los bonos del Tesoro de EEUU .

El fracaso en cumplir con algunos de las principales promesas económicos que hizo Trump a su electorado está pesando sobre los hombros del secretario del Tesoro norteamericano , Scott Bessent , según un reciente artículo de Wall Street Journal (WSJ) .

El medio norteamericano afirmó el funcionario debe lidiar con la responsabilidad de que los objetivos en materia económico de Trump — quien le encargó reducir los precios y también aumentar la presión sobre Irán mediante sanciones — lleguen a buen puerto. "Scott no puede fallar" , afirmó un alto funcionario de la administración norteamericana.

Si bien los partidarios de Bessent sostienen que su estilo enérgico y decidido da resultados, tras veinte meses en el cargo, el secretario del Tesoro se enfrenta al escepticismo de Wall Street y a una economía que podría frustrar las posibilidades de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

En su momento, el secretario aconsejó a Trump seguir la política económica denominada "3-3-3" , es decir, reducir el déficit al 3% para 2028, impulsar el crecimiento del PBI al 3% y aumentar la producción petrolera en otros tres millones de barriles diarios .

Sin embargo, su estrategia no logró hasta ahora los resultados esperados. Según estadísticas citadas por WSJ, el PBI crece alrededor del 2%, la producción de petróleo aumentó en un millón de barriles diarios y el déficit se sitúa en el 6%. Además, la deuda norteamericana equivale al 122% del PBI estadounidense.

A un mes de las elecciones, Scott Bessent enfrenta críticas por la economía de Trump. World Economic Forum

Malestar con el resto del gabinete económico

El artículo de WSJ también citó varios episodios que ilustran el fuerte temperamento de Bessent. De hecho, el comportamiento de Bessent fue un factor —y en ocasiones el más importante— en la salida de varios funcionarios clave, según dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Bessent mantiene relaciones difíciles con otros integrantes de la administración como el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), Bill Pulte y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Tampoco mantuvo una buena relación con Elon Musk durante el paso del billonario por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Desde que asumió el cargo a principios de 2025, Bessent sancionó y reprendió tanto a asesores de alto rango como a personal de menor rango por asuntos grandes y pequeños.

Una de las renuncias de mayor resonancia fue la de John Hurley, el subsecretario de la agencia para el terrorismo y la inteligencia financiera, organismo dentro de la cartera del Tesoro.

Según relató el diario norteamericano, fue a principios de año cuando el presidente Trump le pidió a Bessent que investigara las denuncias de fraude en la comunidad somalí de Minnesota, y Bessent consideraba que Hurley estaba demorando la investigación.

Durante una reunión en enero en el Departamento del Tesoro, Bessent se enfrentó a su subalterno, gritándole frente a sus asesores y lanzándole insultos. Gritó tan fuerte que el personal que trabajaba cerca pudo oírlo, según personas con conocimiento directo del asunto.

Semanas más tarde, Bessent discutió con sus asesores la idea de buscarle a Hurley un puesto fuera del Departamento. A pesar de que ya había sido confirmado por el Senado norteamericano para su cargo, eso no evitó que fuese obligado a renunciar para ocupar el cargo de embajador de EEUU ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).