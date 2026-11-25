El operativo implicó la participación de fuerzas policiales, militares y efectivos especiales. Como resultado, uno de los secuestradores fue abatido y el presidente Abelardo de la Espriella describió la operación como "impecable".

Durante el siniestro, decenas de policías y militares rodearon el establecimiento, mientras francotiradores ocupaban posiciones en los edificios cercanos.

La toma de rehenes en un supermercado de Colombia mantuvo en vilo al país por al menos 16 horas y el operativo de seguridad para desactivarla implicó la participación de francotiradores, helicópteros y la labor conjunta de las fuerzas policiales, militares y efectivos especiales . Como resultado, uno de los secuestradores fue abatido.

El hecho se llevó a cabo en una sucursal del mercado Éxito y presidente Abelardo de la Espriella aseguró que todos los rehenes fueron rescatados en la madrugada de este miércoles en una operación “absolutamente impecable”.

“En una extraordinaria operación conjunta entre la policía nacional y las fuerzas militares se logró el rescate de todos los secuestrados”, afirmó en un video publicado en X.

Una vez que se advirtió la presencia de los asaltantes en las cámaras de seguridad del lugar, se activaron los botones de pánico y la policía acudió al lugar . Al sentirse rodeados, los delincuentes se refugiaron en uno de los comercios y procedieron a “secuestrar” a quienes estaban en el interior, agregó el mandatario.

Hasta la noche del martes habían sido liberadas 15 personas y De la Espriella avaló la operación policial y militar ante la negativa de los asaltantes a continuar con las liberaciones y entregarse. “ Uno de los bandidos fue dado de baja, se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, explicó el mandatario.

Durante el asedio, decenas de policías y militares rodearon el establecimiento, mientras francotiradores ocupaban posiciones en los edificios cercanos y un helicóptero policial sobrevolaba la zona. @ABDELAESPRIELLA (X)

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró por su parte en X que todas las personas rescatadas estaban “sanas y salvas” y que para las 2 de la madrugada ya estaban regresando a sus casas con sus familias previa verificación y evaluación de su estado de salud y condiciones físicas.

Durante el siniestro, decenas de policías y militares rodearon el establecimiento, mientras francotiradores ocupaban posiciones en los edificios cercanos y un helicóptero policial sobrevolaba la zona. Imágenes difundidas por medios locales mostraban a hombres armados junto a las ventanas del comercio y a varias personas sentadas en el interior, algunas aparentemente con las manos atadas.

Tras el operativo de rescate, imágenes difundidas en medios locales mostraron a tres hombres en pantalones deportivos y remera salir esposados y custodiados por policías del supermercado.

2:00 a.m., miércoles 25 de noviembre. Gracias a Dios TODAS las personas retenidas en el Éxito de Contadora están sanas y salvas. A esta hora regresan con sus familias previa verificación y evaluación de su estado de salud y condiciones físicas.



¡Operativo impecable!… https://t.co/G4ZvG30l13 — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) November 25, 2026

La tensión se trasladó también a los familiares de los trabajadores del supermercado, que aguardaban noticias detrás de los cordones policiales. “Mi hijo está allá. No salió del trabajo y no responde al teléfono, creo que se lo quitaron”, había dicho a la AFP Jacob Pérez, padre de uno de los empleados.

Isabel Vázquez, esposa de otro trabajador, contó a Blu Radio que no sabía dónde estaba su marido, José David Fonseca, y expresó su angustia por sus dos hijos pequeños, de seis y cuatro años. De la Espriella descartó el martes que detrás del hecho estuviera involucrado “un grupo terrorista”.

“Bandidos que se vieron sorprendidos y que no tuvieron escapatoria, y entonces secuestraron a un grupo de personas”, dijo el mandatario. Medios locales informaron que los hombres armados exigían casi dos millones de dólares, dos vehículos blindados y un salvoconducto hasta la ciudad de Barranquilla. La AFP no pudo verificar de forma independiente esos reportes.

Colombia: liberaron a todos los rehenes del supermercado tras 16 horas de terror, un captor muerto

La toma de rehenes en un supermercado de Cartagena de Indias, Colombia, terminó luego de al menos 16 horas de tensión. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que todos los afectados fueron rescatados el miércoles a la madrugada en una operación “absolutamente impecable” e informó que uno de los secuestradores "fue dado de baja" tras rechazar entregarse.

En un video publicado a la 1.30 de la madrugada, desde el lugar de los hechos y rodeado de efectivos de seguridad, De la Espriella le informó a la ciudadanía que se logró el rescate de todos los secuestrados "en una extraordinaria operación conjunta" entre la policía y fuerzas militares.

De la Espriella había ordenado la intervención tras llegar a Cartagena en la noche, luego de pasar la mañana en Villavicencio para evaluar las consecuencias de un atentado que dejó 23 heridos.