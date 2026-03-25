Las acciones de Pop Mart, fabricante de Labubu, cayeron más de un 20% tras publicar sus datos de 2025 + Seguir en









Los analistas consideran que la desaceleración en el cuarto trimestre amplificó las preocupaciones de los inversores por la durabilidad de las propiedades intelectuales.

Los resultados del año pasado quedaron por debajo de las estimaciones de los analistas. Mercado Libre

Las acciones de Pop Mart International Group, el fabricante de juguetes coleccionables en "cajas sorpresa" que cotiza en la bolsa de Hong Kong —entre los que se encuentra el viral Labubu—, se desplomaron después de que la empresa publicara sus resultados de 2025.

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Las acciones de Pop Mart retrocedieron más de un 20% tras la pausa del mediodía. La empresa, con sede en Pekín, dijo que sus ingresos de 2025 aumentaron un 185% con respecto al año anterior a 37.120 millones de yuanes, equivalente a u$s5.380 millones.

El analista de Morningstar Jeff Zhang señaló que el crecimiento anual de los ingresos y los beneficios no alcanzó las estimaciones consensuadas de los analistas, con una desaceleración significativa en el cuarto trimestre, lo que amplificó las preocupaciones de los inversores sobre la durabilidad de las principales propiedades intelectuales.

"Además, la reducción de la ratio de reparto de dividendos del 35% en 2024 al 25% en 2025 es otro factor negativo para nosotros", señaló Zhang. "Pop Mart también ha redoblado su apuesta por el negocio de las licencias y la gestión de parques temáticos, pero creemos que los riesgos de ejecución siguen siendo elevados".

Wang Ning, presidente y director ejecutivo de Pop Mart, dijo que la empresa espera alcanzar un crecimiento de los ingresos de al menos un 20% con respecto al año anterior en 2026. "No buscaremos un crecimiento excesivamente agresivo que impulse los ingresos a costa de la rentabilidad", dijo en una conferencia tras la publicación de resultados con analistas e inversores.

labubu Mercado Libre La explosión de los Labubu a nivel mundial Aprovechando la ola global de demanda de sus peluches, colgantes para bolsos y artículos de colección de propiedades intelectuales de éxito como The Monsters —incluido Labubu—, Molly y Crybaby, Pop Mart pasó de ser un minorista nacional de cajas sorpresa a convertirse en una de las marcas de consumo más seguidas del país, mientras sigue aprovechando su ola de popularidad para seguir expandiéndose en el extranjero. Los ingresos de la empresa en 2025 casi se triplicaron con respecto al año anterior, pasando de 13.040 millones de yuanes a 37.120 millones de yuanes. Registró un beneficio atribuible a los propietarios de 12.780 millones de yuanes, un 308% más que los 3.130 millones de yuanes del año anterior. En enero, la empresa anunció que había ampliado su capacidad de fabricación en México, Camboya e Indonesia para satisfacer la demanda y reforzar la resiliencia de la cadena de suministro. La empresa también anunció que tiene previsto establecer su sede europea en Londres y que se ha asociado con Sony Pictures para desarrollar una película sobre Labubu, lo que subraya su impulso para seguir expandiéndose en los mercados internacionales.