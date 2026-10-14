Luis Caputo se reunió con funcionarios del Tesoro de los EEUU, el BID y el Banco Mundial en busca de financiamiento

El ministro de Economía mantuvo encuentros con Erin Browne, del equipo de Scott Bessent, y con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en Tailandia. El Gobierno busca ampliar los fondos disponibles, avanzar en inversiones privadas por u$s10.000 millones y destrabar un nuevo desembolso del FMI.

El ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvo una serie de reuniones con autoridades del Tesoro de Estados Unidos, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bangkok, Tailandia, en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Los encuentros estuvieron enfocados en fortalecer las relaciones bilaterales, ampliar el financiamiento internacional y promover nuevas inversiones en sectores estratégicos de la economía argentina.

La agenda internacional del titular del Palacio de Hacienda se desarrolla en medio de las negociaciones con el FMI para completar la tercera revisión del programa vigente y en un contexto de presión sobre los activos argentinos, con el riesgo país en torno a los 600 puntos básicos.

Uno de los encuentros centrales de la agenda fue con Erin Browne, subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro estadounidense , integrante del equipo encabezado por Scott Bessent.

Tras la reunión, Caputo destacó los avances alcanzados en el vínculo bilateral y la intención de ambos gobiernos de continuar profundizando la cooperación económica. "Excelente reunión con la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro de EEUU, Erin Browne. Más allá de los avances alcanzados en la relación bilateral y de los acuerdos ya firmados, coincidimos en la importancia de seguir profundizando y fortaleciendo los lazos entre ambos países" , expresó el funcionario a través de su cuenta de X.

El encuentro se produjo en un momento en el que el Gobierno de Javier Milei busca consolidar su relación estratégica con Washington y sostener el respaldo internacional a su programa económico. De hecho, en recientes declaraciones, el propio Presidente incluyó dentro de la "bazuca" que dijo tener a su disposición para contener una eventual "corrida cambiaria" durante el año electoral el swap de monedas con el Tesoro estadounidense por u$s20.000 millones.

Excelente reunión con la subsecretaria de Asuntos Internacionales del @USTreasury, Erin Browne.Más allá de los avances alcanzados en la relación bilateral y de los acuerdos ya firmados, coincidimos en la importancia de seguir profundizando y fortaleciendo los lazos entre ambos países. — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 14, 2026

Banco Mundial: Caputo busca ampliar el financiamiento y promover inversiones por u$s10.000 millones

En paralelo, Caputo mantuvo una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; la vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra; y el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Alfonso García Mora.

Según informó el ministro a través de sus redes sociales, durante el encuentro se avanzó en nuevos proyectos con financiamiento del organismo multilateral y se evaluó la posibilidad de ampliar los recursos disponibles para Argentina.

Uno de los principales ejes de la conversación fue la identificación de oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos, "con capacidad para generar empleo de calidad, desarrollar cadenas de valor y favorecer la inclusión económica y financiera de las pequeñas y medianas empresas", afirmó el Gobierno en un comunicado.

En ese sentido, Caputo aseguró que el Gobierno trabaja para viabilizar nuevas inversiones privadas por u$s10.000 millones, con especial atención en el desarrollo de los sectores minero y energético.

El funcionario también anunció que el Banco Mundial brindará asistencia técnica para el seguimiento y la ejecución de proyectos comprendidos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El objetivo de esta cooperación será acompañar el desarrollo de proyectos de gran escala, particularmente en áreas vinculadas con los recursos naturales, para impulsar las exportaciones, la creación de empleo y el crecimiento económico.

Otro de los temas abordados fue el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial. En este marco, las autoridades analizaron la implementación de un proyecto que pueda ampliarse y replicarse en diferentes sectores y regiones del país, con la participación de distintas agencias del Banco Mundial.

Reunión con el Banco Mundial

La reunión con el BID

La agenda de reuniones también incluyó a Ilan Goldfajn, presidente del BID. "Conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante. También analizamos la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año. Seguimos trabajando para ampliar las oportunidades de inversión y desarrollo para nuestro país", señaló el ministro en su cuenta de X.

Mantuve un excelente encuentro en Tailandia con @igoldfajn, presidente del @el_BID, en el que conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante.También analizamos la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año.Seguimos trabajando para ampliar las oportunidades de inversión y desarrollo para nuestro país. — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 14, 2026

La reunión con Georgieva y las negociaciones para destrabar fondos del FMI

La agenda de Caputo en Tailandia también incluyó una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y otros integrantes del equipo económico.

Tras el encuentro, el ministro destacó el reconocimiento de Georgieva a la política fiscal argentina y confirmó que las negociaciones continuarán para completar la tercera revisión del acuerdo vigente.

"Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales. Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión", señaló Caputo.

El Gobierno busca avanzar en la revisión del programa acordado en abril de 2025, un paso necesario para que el directorio del organismo evalúe la aprobación de un desembolso pendiente por u$s860 millones.

Las conversaciones se desarrollan luego de la visita de una misión técnica del FMI a Buenos Aires para analizar el cumplimiento de las metas del programa económico.

En materia fiscal, el Gobierno deberá solicitar una dispensa (waiver), dado que el superávit primario acumulado durante el primer semestre alcanzó los $6,29 billones, por debajo del objetivo de $6,86 billones acordado con el organismo.

¿Cómo sigue la agenda de Luis Caputo en Tailandia?

Durante sus jornadas de trabajo en Tailandia, Caputo tiene previsto participar en una reunión junto a sus pares de Latinoamérica con representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. También, participará en el panel “Debate sobre la economía mundial: Forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”, en el que estarán presentes Georgieva; Kyriakos Pierrakakis, presidente del Eurogrupo y ministro de Economía y Finanzas de Grecia; Ekniti Nitithanprapas, viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Tailandia; y Olayemi Cardoso, presidente del Banco Central de Nigeria.

A su vez, Caputo estará presente en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 y en los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial. También será orador en el panel organizado por este organismo internacional sobre “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”.

Finalmente, Caputo participará en un desayuno de trabajo junto a los representantes del G20 para debatir sobre los desarrollos económicos actuales y estará presente en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI).