Plazo fijo vs. plazo fijo UVA: ¿cuál me conviene actualmente?

Con tasas que rondan el 20% anual y una inflación todavía elevada, las dos alternativas ofrecen rendimientos distintos según el plazo.

El BCRA ubica la UVA en $2.146,90 y mantiene el depósito ajustable por inflación como alternativa de largo plazo.

Elegir dónde invertir pesos se volvió una decisión que depende tanto de la tasa que ofrece el banco como de lo que pase con los precios durante los próximos meses. El plazo fijo tradicional y el plazo fijo UVA tienen mecanismos distintos y, por eso, no alcanzan las tasas para definir cuál resulta más conveniente.

La diferencia principal está en la forma en que se calcula el rendimiento. Pero el plazo elegido también pesa: uno permite recuperar el dinero a partir de los 30 días, mientras que el otro exige un período mucho más largo para acceder al rendimiento completo.

El plazo fijo tradicional es la alternativa más sencilla de las dos. La persona deposita una determinada cantidad de pesos durante un período acordado con el banco y, al vencimiento, recibe el capital más los intereses calculados con la tasa pactada al momento de constituir la operación. El plazo mínimo es de 30 días .

Las tasas varían entre entidades y también pueden cambiar según el canal elegido. El comparador oficial del Banco Central muestra actualmente diferencias importantes entre bancos .

Para colocaciones online a 30 días, por ejemplo, el Banco Nación informa una TNA de 19,25%, mientras que el Banco Provincia ofrece 21% para clientes y 22% para no clientes. En otras entidades, las tasas llegan al 23% y 24%.

El mecanismo del plazo fijo UVA

El plazo fijo UVA funciona de otra manera porque está vinculado a la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que se actualiza siguiendo el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), relacionado con la inflación. El Banco Central establece que los plazos fijos UVA se contratan por un período mínimo de 90 días.

En el caso de los depósitos UVA precancelables, existe la posibilidad de retirar el dinero desde los 30 días, aunque hacerlo antes del vencimiento implica resignar el rendimiento ajustado por inflación y cobrar la tasa correspondiente a la precancelación.

La particularidad del instrumento es que el capital se transforma en UVAs al momento de hacer el depósito. Al vencimiento, esas unidades se convierten nuevamente a pesos según el valor que tenga la UVA en ese momento. Actualmente, la Unidad de Valor Adquisitivo tiene un valor de $2.146,90.

La diferencia puede ser importante en un escenario donde la inflación supere las tasas tradicionales. Si los precios aumentan más rápido que el rendimiento nominal de un plazo fijo común, el mecanismo UVA tiene una mayor protección frente a esa pérdida de poder adquisitivo.

El costo está en el tiempo. Para obtener el rendimiento completo, el dinero debe permanecer colocado durante al menos 90 días.

Todo lo que tenés que tener en cuenta antes de elegir

La comparación no debería hacerse solamente entre la TNA y el porcentaje de inflación. También hay que mirar durante cuánto tiempo se puede inmovilizar el dinero y qué espera el ahorrista para los próximos meses.

Si el objetivo es colocar pesos durante 30 días y contar con el capital al poco tiempo, el tradicional ofrece mayor flexibilidad. Además, permite renovar la inversión cuando llega el vencimiento y aprovechar una eventual suba de las tasas.

El UVA tiene más sentido para quien puede dejar el dinero durante al menos 90 días y busca que su inversión acompañe la evolución de los precios. El escenario actual merece atención. El último IPC oficial fue de 1,7% mensual en agosto, mientras que las expectativas relevadas por el BCRA ubican la inflación de los próximos 12 meses en 21,1%.

Si la suba de precios se mantiene por encima del rendimiento que ofrecen los depósitos tradicionales, el instrumento ajustado por UVA gana atractivo.

Por eso, no hay una opción que sea mejor en todos los casos. Para un ahorro de corto plazo y con necesidad de disponer del dinero rápidamente, el tradicional puede resultar más práctico, sobre todo si se consigue una tasa alta.

Para quien puede inmovilizar los pesos durante tres meses o más y busca una cobertura frente a la inflación, el UVA ofrece un rendimiento vinculado a la evolución de los precios.