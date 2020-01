Lo que se dice en las mesas

Al respecto en otro cónclave financiero llovían estimaciones de porcentajes de quita en valor presente neto implícitas en los precios de los bonos. Como referencia, Uruguay 2003 fue un 10%, Ucrania 2015 un 35% y Argentina 2005 un 75%. Los precios actuales dan quitas de entre 43% (DICY) hasta 60% (PARA). Según el “Chapa”, reconocido economista gestor de fondos locales con vínculos oficiales, el mercado está viendo exageración en 60% pero mucho optimismo en 35%. “Creo que la postura que está tomando el mercado es: si la quita implícita en los precios se acerca al 60%, es oportunidad de trading para comprar. Si los precios mejoran y la quita implícita baja al 50%, vender”.

Éxodo esteño y recambio no evitó encuentros e intercambio de data entre recién llegados e ilustres visitantes del Norte.Referentes de los principales fondos internacionales recomendaron a colegas y clientes mucha prudencia y bajar riesgo. Es que la situación internacional genera mucho ruido. Si bien el arranque del año fue muy bueno, los grandes inversores están mirando a sus costados a ver quién se baja primero para vender también. Temen ola de “coronavirus sale” para tomar ganancias, sobre todo porque se ganó mucho el año pasado. Un neoyorkino fanático de los “49ers” comentó para salir del tema mercados que este año los 30 segundos de publicidad en el Super Bowl LIV de este domingo (entre San Francisco “49ers” y Kansas City “Chiefs”) costarán más de u$s5 millones. Sin embargo, agregó que estudios de mercado muestran que la audiencia (unos 114 millones) no presta atención a los comerciales: el 10% de los consumidores se está olvidando de las marcas anunciadas y el 33% no recuerda haber visto los comerciales en primer lugar.