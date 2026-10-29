Caso Chirino: la Corte dejó firmes las condenas por el "ritual de iniciación" fatal

El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas de tres exmilitares y por la madre de la víctima. Matías Chirino murió en junio de 2022, después de una celebración en el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, Corrientes, en la que, según la acusación, obligaron a los jóvenes oficiales a consumir alcohol en exceso y a meterse en una pileta en medio de temperaturas bajo cero.

Matías Chirino murió en junio de 2022 después de un ritual de iniciación en una unidad del Ejército en Corrientes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los planteos presentados en la causa por la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino y dejó firmes las condenas impuestas a tres exmilitares por el episodio ocurrido en junio de 2022 en una unidad del Ejército Argentino en Paso de los Libres, Corrientes.

La resolución lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti . Con el rechazo de los recursos, quedaron firmes las condenas de Rubén Darío Ruíz, Darío Emanuel Martínez y Claudio Andrés Luna, quienes habían sido condenados por abandono de persona seguido de muerte, en concurso ideal con abuso de autoridad .

El caso tuvo como escenario el Grupo de Artillería de Monte 3, donde Chirino y otros dos jóvenes oficiales, Jorge Manuel Chaile y Rufino Ezequiel Meza, participaron de una actividad presentada como un ritual de iniciación. De acuerdo con la acusación, durante esa reunión los obligaron a tomar alcohol en exceso y a sumergirse en una pileta pese a las bajas temperaturas .

Chirino murió después de aquella celebración. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una broncoaspiración , luego de que vomitara mientras se encontraba inconsciente. El examen registró, además, una concentración de 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre .

El 21 de noviembre de 2024, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a Ruíz, Martínez y Luna a ocho años de prisión , al considerarlos coautores de abandono de persona seguido de muerte, en concurso ideal con abuso de autoridad.

En el mismo juicio también fueron condenados Hugo Reclus Martínez Tarraga, Exequiel Aguilar y Luis Acosta. En relación con Chaile y Meza, se consideró además el delito de abuso de autoridad en concurso real. En cambio, Franco Grupico, Gerardo Bautista y Claudia Cayata fueron absueltos.

La sentencia fue apelada tanto por la madre de Chirino como por el Ministerio Público Fiscal y las defensas de los acusados. El expediente llegó así a la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que el 18 de diciembre de 2025 revisó lo resuelto en el juicio oral.

Por mayoría, Casación anuló la absolución de Gerardo Bautista y lo condenó a seis años y seis meses de prisión, además de imponerle una inhabilitación especial por el mismo plazo para ejercer cargos públicos.

También anuló las penas fijadas para Ruíz, Martínez Tarraga, Luna, Martínez, Aguilar y Acosta, y estableció nuevas sanciones, al tiempo que confirmó las condenas por abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con abuso de autoridad por lo sucedido con Chirino, y por abuso de autoridad respecto de Chaile y Meza. Las absoluciones de Grupico y Cayata fueron confirmadas.

La última instancia

La decisión de Casación volvió a ser cuestionada. La madre de Chirino y las defensas de Luna, Ruíz y Martínez presentaron recursos que llegaron hasta la Corte Suprema.

El máximo tribunal rechazó esos planteos y cerró así la vía de revisión extraordinaria en esta instancia. De esta manera, quedaron firmes las condenas dictadas en el expediente por la muerte del joven subteniente, en un caso que expuso las consecuencias de las prácticas de iniciación denunciadas dentro de una unidad militar.