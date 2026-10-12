Se conocerá este martes la inflación de septiembre: consultoras advierten por aceleración y ajustan proyecciones en torno al 2%

El INDEC dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al noveno mes del año. Tras el salto registrado en CABA, los analistas privados prevén que el aumento en alimentos y el reajuste en las tarifas de energía presionen al alza el nivel general.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre en un escenario donde las mediciones privadas y los antecedentes locales apuntan a un leve repunte respecto al 1,7% registrado en agosto.

El dato oficial difundido por la Ciudad de Buenos Aires , que mostró una aceleración al 1,8%, aportó los primeros indicios de la eventual dinámica nacional. Este comportamiento ganó impulso por el rebote de los precios estacionales , la aceleración de alimentos y bebidas, el cambio de temporada en indumentaria y los reajustes aplicados en tarifas de energía, combustibles, medicina prepaga y alquileres .

Dentro de la canasta alimentaria, la variación de precios de los productos de consumo masivo como las carnes, los panificados y las verduras operaron como uno de los principales motores de presión durante el mes. Relevamientos de consultoras como LCG registraron en la segunda semana de septiembre un pico del 3% en alimentos , explicado por subas pronunciadas en panificados, verduras y carnes, fundamentalmente la avícola y la vacuna, en consonancia con los incrementos mayoristas.

Por su parte, Eco Go detectó un avance acumulado superior al 2% en la división alimentos, mientras que la Fundación Libertad y Progreso estimó para este capítulo un alza intermensual del 3,2%, explicando por sí solo 0,7 puntos porcentuales del nivel general proyectado por esa entidad.

A las tensiones en góndolas se sumó la incidencia de los precios regulados y la estacionalidad en rubros clave. El apartado de "Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles" registró incrementos en torno al 3% debido a los reajustes tarifarios, en especial en la energía eléctrica impulsada por el esquema post-invernal. En paralelo, la categoría de "Salud" avanzó en proporciones similares por las actualizaciones en las cuotas de la medicina privada y medicamentos. Por el lado de la indumentaria , la llegada de las colecciones de primavera-verano marcó el fin de las rebajas de liquidación, tras aportar un elemento de tracción adicional al índice.

A su vez, en los últimos días del mes las petroleras aplicaron incrementos en los surtidores de combustibles, aunque desde consultoras como Equilibra señalaron que el impacto más significativo de esa medida se trasladará al IPC de octubre.

La conducta diferencial en los ponderadores metodológicos entre CABA y la medición nacional del INDEC genera matices en los diagnósticos de los analistas. Consultoras como PxQ y Outlier explicaron que incrementos en verduras de estación —como el tomate redondo, cebolla y ajo— ponderan con mayor peso en el IPC nacional, mientras que las bajas registradas en pasajes aéreos, hoteles y paquetes turísticos tras el receso invernal tienen una incidencia mucho menor a nivel federal que en el distrito porteño. PxQ estimó la inflación de septiembre en 1,8%, precisando que "Alimentos, Vivienda y Salud" explicaron en conjunto más del 55% de la variación del índice general.

Qué proyectan las consultoras privadas

Frente a este cuadro de presiones cruzadas, el consenso de los relevamientos privados situó sus estimaciones para el IPC de septiembre en una franja que va del 1,8% al 2,0%, interrumpiendo la racha de desaceleración del mes anterior. En el extremo inferior de las proyecciones se ubicó EconViews con un 1,8%, al tiempo que firmas como Invecq, C&T Asesores Económicos y Equilibra recalcularon sus estimaciones entre el 1,8% y el 1,9%. En tanto, firmas como Analytica, Eco Go, Libertad y Progreso y PxQ encendieron las señales de mayor aceleración, ubicando sus cálculos en el techo del 2,0%.

La difusión del IPC nacional por parte del INDEC permitirá ratificar si la aceleración de alimentos y servicios regulados consolidó un retorno al piso del 2% o si la medición logró amortiguar la suba. El resultado funcionará como un parámetro fundamental para medir la trayectoria inflacionaria del cierre del año, en un contexto donde el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) preveía un 1,8% y el Gobierno proyectó en el marco presupuestario un sendero de desaceleración progresiva.