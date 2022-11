Massa cruzó duro a Guzmán por el acuerdo con el FMI

"Si el gobierno tuvo que levantar una cuesta, lo mejor es mantenerte en silencio y colaborar de la mejor manera. No entrar en la disputa política y la disputa pública", expresó contundente en diálogo con Futurock.

Al mismo tiempo, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cómo se dio la disputa dentro del Frente de Todos con el ex ministro. "el ex ministro nunca planteó hasta el momento del anuncio que había un programa que se dividía en un programa de stand by y EFF. No hubo flujo de información, no hubo ida y vuelta que permitía analizar o colaborar el mejor acuerdo posible para la Argentina. Hubo un manejo a discreción que generó que el ministro terminara plateando de un día para el otro cómo iba a ser el acuerdo".

Allí se refirió al momento en el que el acuerdo llegó al Congreso para ser aprobado que terminó con la salida de Máximo Kirchner: "Cuando llega el acuerdo al Congreso, el ex ministro plantea que si no se acordaba como él decía se caía el acuerdo" y reveló una comunicación que mantuvo Massa con el FMI: "tuve una reunión en zoom con el equipo técnico del FMI y les pregunté si era así, y me dijeron que no. Que en la medida que aprobara el acuerdo el Congreso, era importante". Cuando fue consultado por los periodistas sobre una "mentira" del ex ministro, Massa asintió.

"Hasta que el acuerdo no llegó al Congreso, yo no tenía mayor nivel de información" y habló de su apoyo al acuerdo: "cuando uno es parte de un gobierno tiene responsabilidad institucional (por qué bancó el acuerdo), tenía que darle la herramienta al gobierno que el gobierno necesitaba".

Sobre Máximo Kirchner

Guzmán, en una entrevista el viernes se refirió a Máximo Kirchner en duros términos. “Actuó como un chico caprichoso y eso a la Argentina le generó un costo importante”, señaló en diálogo con Alejandro Fantino en NeuraMedia y puso como ejemplo cuando el entonces presidente del bloque oficialista en Diputados pidió “un acuerdo con el FMI a 40 años, algo que no es posible, es como que un equipo argentino pida jugar la Champions League”.

En ese marco, Massa le respondió y marcó su falta de objetividad: “no soy objetivo porque tengo una amistad con Máximo. Máximo tiene una virtud que las cosas las discute, las elabora, esa es mi experiencia personal” y a diferencia del exministro sentenció: “no veo a una persona que se cierra en una idea”