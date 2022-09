Agrodólares: hasta fin de año el campo liquidaría más de u$s12.000 millones

Luego de que el denominado dólar soja no obtuviera el resultado deseado, la apuesta hacia el mes que acaba de iniciar es conseguir un ingreso de u$s5.000 millones durante las próximas semanas. Es por ello que el propio Massa comandó este jueves por la tarde un nuevo encuentro con los líderes de la Mesa de Enlace. El funcionario busca el visto bueno para avanzar con el lanzamiento de un tipo de cambio diferencial de $200 que sería aplicable solo durante septiembre y a las ventas de soja.

Desde las empresas agroexportadoras daban prácticamente por hecho que antes de este fin de semana llegaría el anuncio oficial del Gobierno que por el momento se está haciendo esperar. El dato es que luego de la reunión con Massa, los dirigentes del campo prefirieron no filtrar ningún tipo de información a la prensa, por lo que todo hace suponer que están negociando algo extra para el sector y que beneficie en forma directa a los productores agropecuarios.

En líneas generales las entidades del campo remarcan que cualquier tipo de mecanismo que se establezca tendiente a acelerar las ventas de soja de la campaña 2022 debe ser práctico y orientado directamente al productor primario. Es que en muchos casos las agroexportadoras terminan por captar los beneficios directos y los agricultores no encuentran un incentivo real para liquidar su cosecha. Por ejemplo, en las últimas horas referentes del sector primario explicaban que, si se aplica un tipo de cambio diferencial que genere un aluvión de ventas de soja, ese hecho también generaría un considerable baja en los precios internos de la oleaginosa.

Son muchas las aristas a tener en cuenta y por eso Massa intenta junto con su equipo técnico no dejar ningún frente descubierto. Luego de septiembre ya no queda mucho margen para tentar a los productores a vender su soja porque entre fines de este mes y comienzos de octubre inicia la campaña 2022/23 de la nueva soja. Es decir, el que no vendió para financiarse hasta ese momento, seguirá conservando los granos como refugio de valor e irá al mercado solo y cuando necesite hacerse de liquidez.

Continúan siendo horas de negociaciones en un escenario que se está extendiendo bastante más allá de lo que el Gobierno hubiera preferido y una vez más el campo –y sus dólares- son los protagonistas indiscutidos.