Tarifas: Energía confirmó que los usuarios de mayores ingresos pagarán sin subsidios desde mayo

En ese sentido, según fuentes oficiales, para usuarios de alto poder adquisitivo (Nivel 1) el aumento será del 80% a partir de mayo. En tanto, para los sectores bajos (Nivel 2) no habrá subas. En cuanto a los sectores medios, si se pasa del tope de 400kw, ese "adicional" irá sin subsidio, un esquema que se mantiene desde que se realizó la segmentación de tarifas.

En el caso del Nivel 1, no sólo se encuentran los usuarios de alto poder adquisitivo que no cuenten con subsidios energéticos, sino también aquellos titulares del servicio que no pudieron completar el trámite de inscripción al formulario RASE para mantener la subvención. Vale recordar también que son aquellos usuarios cuyos ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $619.720 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC), un universo de 5,2 millones de usuarios.

Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con los aumentos para los usuarios comerciales. Según lo planteado entre el Ministerio de Economía y el FMI, el incremento será del 17% en agosto y del 7% en noviembre. "Para cumplir con las metas de reducción del déficit y fortalecer la progresividad de los subsidios a la energía, las autoridades planean continuar implementando el esquema de segmentación acordado, eliminando los subsidios para los usuarios residenciales de mayores ingresos a partir de mayo y para los usuarios comerciales a fines de 2023", expresó el informe en conjunto.

Por último, el Fondo Monetario Internacional resaltó la necesidad de realizar más esfuerzos para converger "hacia la recuperación de los costos". El objetivo de este año será acelerar la segmentación para terminar con la regresividad en los subsidios. Cabe señalar que el mes pasado, la secretaria de Energía prometió que este año se cumplirá con la meta fiscal de reducir los subsidios al 1,5% del Producto Interno Bruto.