Retenciones: Gobierno analiza subir los derechos de exportación Ante la nueva suba de los precios de los granos, en particular del trigo, en el gobierno no se descarta el subir las retenciones. El ministro de Economía, Martín Guzmán considera correcto el mecanismo dado que esta en la misma sintonía de gravar la renta "inesperada". Se descartó este proyecto de ley por considerar que no tendría aprobación parlamentaria.