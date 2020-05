Aperio: "Es difícil que alguien se suba hoy a un avión o a un barco"

Periodista: ¿Cómo están enfrentando esta situación?

Pablo Aperio: Desde unos días antes del inicio de la cuarentena en marzo comenzamos a reprogramar los viajes de la gente que todavía no había viajado, por lo que se veía venir. Y tratamos de traer del exterior a todos los que sabíamos que iban a tener problemas para sus regresos. Y desde ese día hasta hoy sólo nos manejamos con todo lo vendido, con reprogramaciones, o con devoluciones. Además, se estableció que no se puede vender ningún pasaje hasta el 1 de septiembre. Igual, más allá de alguna promoción que anda dando vueltas, nadie está pensando en viajar. Es muy difícil que hoy alguien tome una decisión de subirse a un avión, a un barco o de hacer algún viaje.

P.: ¿Tuvieron que ajustarse?

P.A.: Dentro del mercado somos una de las empresas grandes, tenemos unos 350 empleados en todo el país, pero no dejamos de ser una pyme familiar. Y como muchos en nuestro sector en algunos lugares lamentablemente hemos tenido que cerrar sucursales porque sabemos que los costos, no sólo por ahora sino por el futuro, no van a rendir. Por suerte tenemos muy bien armado todo el esquema tecnológico que nos permite hacer trabajo remoto. Eso nos asegura que no vamos a tener inconvenientes con los clientes. Hemos renegociado gastos, alquileres y todo lo necesario para en este momento pasar los meses complicados que se vienen.

P.: ¿Qué horizonte está viendo en el corto plazo?

P.A.: Este año lo veo muy complicado, sobre todo para viajar al exterior. Posiblemente el turismo nacional y las escapadas, seguramente van a levantar y esperamos que lo hagan lo más pronto posible. Por suerte al argentino le gusta viajar. El turismo es aspiracional y uno siempre busca alguna excusa para poder viajar. Entendemos que lo primero que se reactivará será el turismo de cercanía. Pero todo lo que sea turismo internacional no vemos que se pueda empezar a resolver en menos de cuatro o cinco meses. Después cuando empiece a levantar habrá que ver a qué velocidad lo hace, qué compañías aéreas van a volar a la Argentina o cuales van a volar hacia otros países teniendo en cuenta quienes vayan a abrir primero sus fronteras. También habrá que ver qué ocupación van a tener esos vuelos y qué frecuencia.

P.: ¿Y para 2021?

P.A.: Para el año que viene visualizamos algo mucho más optimista. Todo lo que son viajes de egresados y educativos está teniendo buena aceptación. Esto está activo porque tiene una venta de más de 12 meses de anticipación.

P.: ¿Apelaron a diversificar la oferta de servicios?

P.A.: Lanzamos TTS Servicios, potenciando nuestra unidad de traslados mediante una plataforma que está funcionando muy bien en este momento y ofrece servicios de traslado de todo tipo: personas, paquetería, documentación, minifletes, exprés. Entendemos que es una buena forma de tener algo en este momento y cuando vuelva el volumen vamos a tener esta unidad ya consolidada, no solamente con los clientes de viajes de placer sino también con los viajes de negocios. Por otro lado, estamos explorando la tercerización de venta y atención telefónica, la gestión de cobranzas y un sistema de fidelización de clientes 100% automatizado que se adapta a cualquier empresa y rubro.