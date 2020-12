Diálogos de Wall Street

P.: El mercado está sobrecomprado a todas luces, pero, ¿cuánto tiempo puede permanecer así?

G.G.: Con lecturas tan elevadas, no mucho. Lo que sí puede hacer es sosegarse, y moderar la euforia con un movimiento a los costados o sin una pendiente muy pronunciada. Más allá de eso, la historia no está escrita de antemano. Y si un factor sostiene el rally es la convicción de que tal vez se pasó de rosca en el envión, pero no se agotó todavía.

P.: Conclusión obligada, toda baja entonces es una oportunidad de compra. ¿O me equivoco? ¿No es el mensaje que subyace?

G.G.: Sí. Por eso mismo cuesta que baje. Y cuando retrocede, que la merma perdure. No hay garantías, por supuesto. Si esa convicción se llegara a resquebrajar, por ahí es adónde se cuelan las correcciones.

P.: Dice JP Morgan que el mercado bull está recién a mitad de camino.

G.G.: ¿Quién lo sabe a ciencia cierta? Es verdad que es un rally reciente, con la pintura fresca. Comenzó el 23 de marzo. Y la recuperación de la economía, en mayo. Sus antecesores, de ambos, duraron una década larga. Y la economía está lejos todavía de la posición que tenía antes de la pandemia. Por ejemplo, había 9,8 millones de empleos más en febrero.

P.: ¿Podrá volver a esa posición? ¿O tenemos que imaginar una nueva normalidad?

G.G.: Si las vacunas cumplen lo que prometen se podrá aspirar a lo que resulte mejor. Y si las tasas largas se pueden mantener como lo plantea la Fed nos queda un buen recorrido por delante.

P.: El cielo es el límite.

G.G.: La Bolsa anticipa, lo vio primero, y subió a cuenta. Expandió los múltiplos de precios a ganancias, con la rentabilidad cayendo por la pandemia y la recesión. Quiere decir que una parte de la recuperación que la economía promete ya está metida en los precios. Ahora bien, en la fase temprana de una expansión económica es dónde las acciones realizan los avances más agresivos.

P.: ¿Qué puede salir mal?

G.G.: En el corto plazo, subiendo de prisa y con los pies apoyados en una cáscara de banana, cualquier incidente puede provocar un resbalón. A más largo plazo, si todo sale bien, habrá que ser consistente y repensar la sensatez de muchas cotizaciones.

P.: ¿Por caso?

G.G.: Si Biden es reflacionario, si la vacunación contra el covid también lo es, si la expansión económica es el gran éxito que la Bolsa sugiere, ¿las tasas largas no son demasiado bajas? ¿Tendrá sentido preservar las tasas cortas sin cambios hasta el fin de 2023 como nos dijo la Fed en plena incertidumbre? En algún momento, los bonos del Tesoro deberán reacomodarse y cotizar una economía saludable.

P.: O una inflación más elevada...

G.G.: Aunque sea un amago de inflación en alza.

P.: O un aumento hecho y derecho. Jeff Gundlach, el gurú del fondo Doubline, habla de una inflación por encima de 2% (entre 2,25% y 2,40%) en 2021.

G.G.: Si las expectativas de inflación no se desalinean, la Fed podría permanecer de brazos cruzados (con su nuevo enfoque flexible de metas de inflación promedio). Pero las tasas largas deberían resucitar y salir del sótano que habitan hoy.

P.: ¿Y qué decir de la saga de los paquetes fiscales que el Gobierno y los demócratas negocian hace meses y sobre los que no logran ponerse de acuerdo? Mientras tanto la segunda oleada de covid causa estragos.

G.G.: El problema es que se produjo de súbito una inflación de propuestas. Y con la difusión de los detalles y una moción del republicano Mitch Mc Connell de hacer a un lado los temas controvertidos y sacar una ley más simple pero rápida se sembró mayor confusión. El Tesoro presentó también su propia iniciativa. Estamos hablando de cifras superiores a los 900 mil millones de dólares. Urge abrocharlo a más tardar el fin de semana.