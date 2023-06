El Oscar inclusivo excluye cada vez más proyectos

El padrino. Según las nuevas normativas, hoy no optaría al Oscar.

La Academia de Cine de Hollywood aprobó ayer nuevos requisitos de estreno y presencia en salas de cines que deberán cumplir aquellos films que aspiren al Oscar a la mejor película a partir de la ceremonia de 2025, volviendo cada vez más restrictiva la elegibilidad para el premio, en este caso en una movida que apunta contra las plataformas de streaming. En la nueva normativa figura la exhibición ampliada en cines de siete días, consecutivos o no consecutivos, en 10 de los 50 principales mercados de Estados Unidos, a más tardar 45 días después del estreno inicial en 2024.

La Academia ya se había enfrentado con numerosos opositores cuando dio a conocer otras nuevas directrices acordes a diversidad e inclusión para 2024. Varios miembros dieron la voz de alarma después de que los premios de la Academia publicaran su iniciativa Aperture 2025.

“Es completamente ridículo”, dijo un director que no quiso dar su nombre durante una entrevista con el diario The Post. “Estoy a favor de la diversidad, pero ¿obligarte a elegir a cierto tipo de personas si quieres que te nominen? Eso hace que todo sea artificioso. La persona adecuada para el papel debería conseguirlo. ¿Por qué limitar tus opciones? Pero así es el mundo hoy. Es una locura”.

A partir de 2024, los productores y directores de cine tendrán que presentar a la Academia un expediente que indique la raza, el sexo, la orientación sexual y la discapacidad de los miembros del reparto y el equipo de su película. Según The Post, uno de los mayores productores de Hollywood también se pronunció sobre las nuevas normas y señaló que “muy pocas personas de la industria están a favor. ¿Se imagina que no se hicieran grandes películas debido a los mandatos de los estudios o las empresas de que toda película tiene que ajustarse a la norma para ser nominada?”, añadió. Películas clásicas, como “El Padrino” y “La lista de Schindler”, podrían no haber optado al premio a la mejor película con las nuevas directrices de inclusión que se imponen actualmente.

El veterano Richard Dreyfuss condenó enérgicamente las nuevas normas de inclusión de Hollywood durante una entrevista el mes pasado, afirmando que le hacen “vomitar”. La conductora Margaret Hoover le mencionó a Dreyfuss esas directrices durante una entrevista con el actor en el programa “Firing Line”, de la PBS (Televisión Pública). Le preguntó: “¿Qué opina de estas nuevas normas de inclusión para las películas?”.

Sin contenerse, Dreyfuss declaró: “Me hacen vomitar. Esto es una forma de arte, y nadie debería decirme, como artista, qué tengo que ceder a la idea actual que se tiene sobre moralidad”.

“La apertura”, dijo la Academia “debe ampliarse para reflejar la diversidad de nuestra población mundial, tanto en la creación de películas como en el público que se conecta con ellas. La Academia se compromete a desempeñar un papel vital para ayudar a que esto sea una realidad”, afirma su sitio web oficial.

El incumplimiento de las estrictas directrices podría resultar perjudicial para un proyecto que aspire a ser considerado para una nominación a la mejor película, ya que la película podría ser descalificada para los Oscar si no emplea a suficientes personas de color, personas con discapacidad o personas que se identifican como LGBTQ+.

A pesar de las reacciones negativas de los votantes y los críticos, este año la ganadora a la mejor película ha cumplido los criterios de inclusión. “Everything Everywhere All at Once”, film independiente de ciencia ficción contó con un reparto mayoritariamente asiático, en el que figuraban Michelle Yeoh y Ke Huy Quan.