Gobernadores en alerta por fin de coparticipación que pregonan libertarios

Quintela, en un acto de entrega de viviendas anunció que, en el caso de un triunfo del candidato libertario, “no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien tiene que presentar la renuncia”. ¿Quién va a hacer un hospital si no es el Estado?”, sostuvo el mandatario, que apuntó contra otra de las propuestas de Javier Milei: la eliminación de la obra pública.

Transversal

No obstante, hubo cuestionamientos no solo del peronismo. “Somos una provincia que el 80% de sus gastos hoy dependen de lo que viene vía recaudación o transferencias nacionales. Que alguien disponga que va a transformar ese sistema en otro que desconocemos genera una notable incertidumbre”, manifestaron a Ámbito colaboradores de Claudio Poggi, gobernador electo de San Luis, referenciado con Juntos por el Cambio. No obstante, bajaron el tono a la propuesta al señalar que “no lo dijo en el ámbito de discusión pública”.

En tanto, desde un distrito peronista señalaron a este medio que no tiene incidencia las declaraciones de Milei. Si bien reconocen que “la historia reciente nos ha demostrado que, cuando los signos políticos que gobiernan a nivel nacional son distintos que el de la provincia, la situación no es buena para nada, ya sea en recursos o en todo punto de vista”.

Otros gobernadores PJ evitaron pronunciarse, mientras que un mandatario cercano a la Casa Rosada expresó: “No nos preocupa porque Milei no va a ganar, no hay chances de que pase eso...”.

El silencio en algunos despachos provinciales también se relaciona con una propuesta de Massa que impacta también directamente: la idea de eliminar el Impuesto a las Ganancias, uno de los principales tributos coparticipables.

Norte Grande

Desde las provincias del norte arribaron más respuestas: Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, analizó que el anuncio es centralista porque “beneficia a Córdoba, a Santa Fe, a Buenos Aires y a Capital Federal” y pidió “tener en cuenta que la coparticipación es solidaria” y que “el ingreso per cápita no es igual en todo el país”. “Hay muchas provincias que viven de eso”, remarcó.

Por su parte, el ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, consideró que la intención de Javier Milei “tiene dos problemas gravísimos”: “Primero, que colisiona con la Constitución Nacional. Y segundo, que políticamente es indigerible”. “Si se pudiera mágicamente sacar todo esto, retrocederíamos indudablemente a la época en que la provincia era un territorio nacional y sería el Estado nacional el que distribuiría a su gusto y paladar...”, señaló para la Agencia de Noticias Formosa, donde explicó que con ese ingreso “mantenemos el sistema de educación, de salud pública, de seguridad, más lo que son obras públicas provinciales y planes provinciales”.

Más allá de regímenes especiales y fondos discrecionales, la Ley de Coparticipación Federal, sancionada en 1988, establece principalmente una vía de transferencia de recursos, que implican envíos automáticos de porcentajes fijados por ley. Para modificar esa distribución, cada una de las legislaturas provinciales deben acordar los nuevos montos, aunque existe la posibilidad de crear fondos complementarios para incentivar esas sumas.

No todos los impuestos que recauda la Nación son coparticipables ya que existen sumas que se destinan directamente a las arcas nacionales -por ejemplo, el derecho de exportaciones-. Los más importantes son el IVA y el Impuesto a las Ganancias.