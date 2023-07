Larreta minimizó puja con bullrichismo, que le envió queja por carta

No es el caso de ayer, cuando se propuso responder breve a sus rivales internos acerca de una queja epistolar.

“Jamás he dicho un agravio...”, respondió el jefe de Gobierno porteño y señaló que “siempre estamos del lado de la paz. No han escuchado un solo comentario. Ni un solo comentario. Ni una sola crítica personal...”. Le imprimió entonces énfasis para remarcar : “Ni un solo comentario personalizado. Jamás he dicho un agravio de nadie...”.

“No lo hice, no lo voy a hacer, no es mi espíritu y además estoy convencido de que no es bueno para la Argentina...”, agregó Larreta, para cerrar la discusión en momentos de la campaña hacia las PASO que viene subiendo el volumen en Juntos por el Cambio.

En la carta, los bullrichistas consideraron que “distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no solo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos...”.

Larreta remarcó entonces que “para ganarle al kirchnerismo y derrotar las mafias de la droga, tenemos que estar juntos. Por eso, siempre nos van a ver trabajando a nosotros por la unidad. Repito, jamás escuchan ni una sola crítica personal de mi boca”.

Los dirigentes aliados a Bullrich le pidieron, en la carta, a Larreta que “solicite una rápida y tajante retractación pública” de López y que “con la mayor fuerza posible” inste “a los miembros de su sector” a mantener las “diferencias internas en el ámbito democrático”.

Sorprendió un pedido en ese sentido al que inclusive terminó también respondiendo el legislador López.

“No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López, integrante del sector ‘El cambio de nuestras vidas’ que se referencia en su figura en estas elecciones internas, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias”, sostuvieron los rivales internos del jefe de Gobierno en el comunicado.

La carta la firmaron, entre otros, Cristian Ritondo, Nestor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia, Maximiliano Guerra y el exsenador Federico Pinedo.

López cuestionó la “velocidad” con la que la exministra de Seguridad pretende realizar “cambios” en el país si llegara a acceder a la Presidencia y siempre en medio de la confrontación a la que lleva la competencia en las PASO. Al conocer el contenido del comunicado en su contra, el diputado López publicó un hilo en su cuenta de Twitter, en el que aseveró que “mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático”.

Aclaró además que “lo que diga el candidato a Presidente de ‘El cambio de nuestras vidas’ -quien seguramente no comparte mis expresiones- no cambiará lo que pienso, ni lo que dije. Lamento que intenten involucrarlo porque ni soy candidato ni participo de la campaña”.

Energías

Larreta dio su respuesta al participar de un acto de campaña en la Escuela Primaria Nº 475, donde junto a Gerardo Morales, dio detalles de un plan de 12 puntos para el impulso de las energías renovables del país.

En ese sentido enumeró “un marco regulatorio que actualice, promueva y garantice un crecimiento continuo en el sector energético renovable nacional; entes regulatorios con rol claro y protagonista en el mercado energético; ampliar la capacidad de transporte eléctrico en 500 kV y en los sistemas regionales de 132 KV. y el hidrógeno verde como vector energético tiene gran potencial por su posibilidad de descarbonización de la economía”.

Además planteó “incrementar la participación de las energías renovables, como solar, eólica y biomasa, entre otros, llevándolas al 30% de participación en la matriz energética, promover un Plan Federal de Generación Distribuida Provincial en Mercados locales por 10.000 MW de renovable solar ...” y entre otras proyecciones propuso “implementar políticas de eficiencia energética” y multiplicar la producción de litio por 5 en 5 años” además de incentivar la exploración minera en el país.